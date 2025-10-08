ملك البحرين يبعث برسالة خطية إلى رئيس روسيا تتعلق بالعلاقات الثنائية

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، برسالة خطية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وتسلم الرسالة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)- اليوم الثلاثاء، يوري أوشاكوف، مساعد رئيس روسيا الاتحادية، لدى استقباله في مكتبه بالإدارة الرئاسية، أحمد عبدالرحمن الساعاتي، سفير مملكة البحرين في موسكو.

وتم خلال المقابلة، بحث مسار علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، ومجالات تنميتها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل وتعميق التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.