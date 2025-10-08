قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد العدل يُهاجم إعادة توزيع لحن «اسلمي يا مصر»: جريمة فنية شوهت الأصل
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
كيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة
لا أنا طبيب ولا كوميديان.. ومش بتضايق من لقب «أراجوز».. أبرز تصريحات باسم يوسف
الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
أخبار العالم

ملك البحرين يبعث برسالة خطية إلى رئيس روسيا تتعلق بالعلاقات الثنائية

أ ش أ

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، برسالة خطية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وتسلم الرسالة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)- اليوم الثلاثاء، يوري أوشاكوف، مساعد رئيس روسيا الاتحادية، لدى استقباله في مكتبه بالإدارة الرئاسية، أحمد عبدالرحمن الساعاتي، سفير مملكة البحرين في موسكو.

وتم خلال المقابلة، بحث مسار علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، ومجالات تنميتها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل وتعميق التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها يوري أوشاكوف مساعد رئيس روسيا الاتحادية سفير مملكة البحرين في موسكو

