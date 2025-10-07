روسيا تدعو 22 دولة وأمين عام الجامعة العربية لحضور قمة موسكو

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا وجهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.



وذكر أوشاكوف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" اليوم /الثلاثاء/، أن قائمة المشاركين ستكون معروفة بحدود الاثنين أو الثلاثاء، مشيرا إلى أن الدعوات وجهت لجميع قادة الدول (العربية) الـ22، وإلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.



وأشار أوشاكوف إلى أن العمل جار على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحل الوضع في قطاع غزة، وأن العديد من المدعوين إلى موسكو لحضور القمة الروسية العربية الأولى المرتقب انعقادها منتصف الشهر الجاري "مرتبطون" بهذا العمل.



وقال: "لا تزال تشكيلة (المشاركين في القمة الروسية العربية) متقلبة، نظرا للعمل النشط الجاري حاليا على خطة ترامب بشأن غزة. العديد من المشاركين في قمتنا مرتبطون مباشرة بهذا العمل".



ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر مايو القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر الجاري.



وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء.. أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".



وتابع: "في هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر.