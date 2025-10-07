مساعد الرئيس الروسي: بوتين سيشارك في قمة روسيا - آسيا الوسطى في 9 أكتوبر الجاري

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بوتين سيشارك في قمة روسيا - آسيا الوسطى التي ستعقد في 9 أكتوبر الجاري.



وأوضح أوشاكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /تاس/ الروسية: "ستعقد القمة الثانية بين روسيا وآسيا الوسطى في 9 أكتوبر. نأمل أن تكون المناقشات مثمرة ومفيدة لنا ولدول آسيا الوسطى".



وأضاف المسؤول الروسي : "سيشارك رئيسنا ورؤساء الدول الخمسة في آسيا الوسطى ، ومن المقرر مناقشة قضايا التعاون المستقبلي بين روسيا ودول آسيا الوسطى في إطار الشراكة السداسية في مجالات التجارة والاقتصاد والمالية والاستثمار والصناعة واللوجستيات والطاقة وغيرها. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا الأمن الإقليمي في سياق الوضع في أفغانستان والشرق الأوسط، وسيتم اعتماد بيان ختامي بعد القمة".



وتابع أوشاكوف أنه ، سيحضر القمة إلى جانب بوتين ، رؤساء طاجيكستان إمام علي رحمون، وكازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وقيرغيزستان سادير جاباروف، وتركمانستان سردار بيردي محمدوف، وأوزبكستان شوكت ميرزيوييف.