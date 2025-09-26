قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
فشل محاولة اغتيـ.ال أحد كبار أعضاء الحرس الوطني الروسي

محمود نوفل

 
نجح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في اعتقال مواطن روسي في لوغانسك كان من المفترض أن يزرع قنبلة تحت سيارة ضابط في الحرس الوطني الروسي ويفجرها عن بعد.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له  تم إحباط محاولة اغتيال أحد كبار أعضاء الحرس الوطني الروسي والتي كانت تعد لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في لوغانسك.

ولاحقا ؛ أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط مخطط لاغتيال مدير مؤسسة للصناعات الدفاعية من قبل الاستخبارات الأوكرانية.

وقال الجهاز الأمني الروسي في بيان له : الاستخبارات الأوكرانية خططت لتفجير سيارة مدير مؤسسة الصناعات الدفاعية في مدينة بطرسبورغ الروسية.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: المجموعة التي عملت على تنفيذ محاولة الاغتيال تضم ثلاثة مواطنين روس تحت إدارة منظمة إرهابية أوكرانية تُشرف عليها الاستخبارات الأوكرانية.

وتابع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعترف المعتقلين خلال التحقيقات بالتحضير لهجوم إرهابي والتعاون مع جهات معادية عبر تطبيق تلجرام.

وختم الجهاز الروسي بيانه قائلا :  يواجه المعتقلون في التحضير للهجوم الإرهابي عقوبة السجن المؤبد.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 1330 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال 24 ساعة.

وأفادت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية بأنه جاء في تقرير الوزارة اليومي حول نتائج العمليات، الأحد، أن "وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 170 عسكريا".

وأشار التقرير إلى أن وحدات تجمع قوات "تسنتر" (المركز) الروسية، ألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت أكثر من 450 عسكريا.

ونجح تجمع قوات "زاباد" (الغرب) في "اتخاذ مواقع وخطوط أكثر فائدة، وبلغت خسائر العدو أكثر من 240 عسكريا، وتمكن تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 200 عسكري أوكراني وعدد من المعدات العسكرية.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي -وفقا للبيان- "4 قنابل جوية موجهة وصاروخ من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع بالإضافة لـ361 طائرة مسيرة".
 

