قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الخميس المقبل إجازة؟
الخارجية: أطلقنا خطا ساخنا لكل بعثة دبلوماسية لتسهيل تواصل السفارات مع الجاليات المصرية
بعد رحيله رسميا عن تدريب الفريق .. مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

تتابع جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ، الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات وعلى مدار الساعة مع كافة الأطراف المعنية.

 وتؤكد مصر ثقتها التامة في حرص الاشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في اطار إعلاء قيم الأخوة بين البلدين الشقيقين وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

وتعرب جمهورية مصر العربية في هذا السياق عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والاماراتية في التعامل البناء مع تطورات الأوضاع في اليمن والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.

وتؤكد جمهورية مصر العربية انها لن تألو جهدا في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومع الجانب اليمني وباقي الأطراف الاقليمية والدولية المعنية للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الامن والاستقرار في المنطقة.

جمهورية مصر العربية الساحة اليمنية مصر المملكة العربية السعودية الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد انتهاء التقييمات|المدارس تعلن استمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

جولة ميدانية مكثفة لمتابعة مشروعات الإسكان والكمبوندات بالعلمين الجديدة .. صور

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال: اتخذنا خطوات إصلاحية مهمة داخل شركات التطوير العقاري

جانب من الجولة

رئيس العاشر من رمضان يتفقد المناطق الصناعية ويوجه بسرعة رفع كفاءة البنية التحتية | صور

بالصور

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

المزيد