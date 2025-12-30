تسليم دفعة جديدة من عقود العمل بالإمارات والأردن

​سَلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم بمقر الوزارة، دفعة جديدة من عقود العمل لعدد من الشباب المصريين الذين وقع عليهم الاختيار للعمل في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن سلسلة من الفرص التي توفرها الوزارة لتشغيل الكوادر المصرية في الخارج بطرق مشروعة وآمنة، ومن خلال التنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

​

شملت العقود التي سلمها الوزير تخصصات مهنية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل في البلدين الشقيقين، وهي كالتالي:

​دولة الإمارات: تم تسليم 11 عقد عمل في قطاع التشييد والبناء (مهن: نقاشين، وسباكين) للعمل بشركات المقاولات الكبرى، برواتب مجزية ومزايا تشمل السكن والانتقالات...و​المملكة الأردنية: تم تسليم 9 عقود عمل بمهنة "عامل إنتاج"، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الجانب الأردني لتوفير فرص عمل مستقرة للعمالة المصرية.

​

وخلال مراسم التسليم، أكد الوزير محمد جبران حرصه على تسليم هذه العقود بنفسه يأتي لترسيخ مبدأ "المصداقية" وقطع الطريق أمام السماسرة وشركات التوظيف غير المرخصة..ووجّه الوزير حديثه للشباب قائلاً:"أنتم سفراء لمصر إتقانكم للعمل والتزامكم بقوانين الدول المضيفة هو ما يفتح الأبواب لآلاف الشباب من بعدكم".. وأوضح "جبران" أن الوزارة، من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والادارة العامة للتشغيل،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، تتابع عن كثب أحوال العمالة المصرية وتعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، مشدداً على أن مكاتب التمثيل العمالي في دبي وعمان مفتوحة دائماً لتقديم الدعم والمساندة.

​

من جانبها، أشارت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إلى أن هذه العقود جاءت ثمرة تنسيق مكثف مع مكاتب التمثيل العمالي لضمان جودة فرص العمل وملاءمة الأجور، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في فحص كافة الطلبات المقدمة عبر البوابة الرسمية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.