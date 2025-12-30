محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص

أعرب الفنان محمد شاهين عن سعادته بالتعاون مع الفنانة منى زكي خلال مسلسلها الجديد.



وقال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أواصل تصوير دوري مع النجمة منى زكي والمخرج هاني خليفة وانتظرونا في موسم دراما رمضان المقبل.





وحضر العرض الخاص كل من الفنان آسر ياسين وزوجته، ومحمد الشرنوبي ومايان السيد، وأسماء جلال ومحمد شاهين والمؤلف أيمن وتار وغيرهم.



ويُعرض فيلم الكوميديا الدرامية المنتظر، من بطولة آسر ياسين وأسماء جلال، في دور العرض المصرية اعتبارًا من 31 ديسمبر، على أن يبدأ عرضه في مختلف أنحاء العالم العربي بدءًا من 8 يناير.



‏‎والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، فى أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، وانتصار وعدد آخر من الفنانين.