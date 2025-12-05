قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية
بعد الفوز بكأس ليبيا.. البدري أكثر مدرب مصري تحقيقا للبطولات
النقل تكشف صورًا جديدة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب
دائرة إمبابة| الحصر العددي يكشف تقدم أحمد العجوز.. وإعادة على مقعد
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
محمد شاهين: أغنية موتني غيابك تلامس مشاعر الجمهور.. فيديو

المطرب محمد شاهين
المطرب محمد شاهين
أوركيد سامي

كشف المطرب محمد شاهين في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "موتني غيابك"، مؤكدًا أنها تحمل طابعًا دراميًا مختلفًا عن أعماله السابقة، وتُبرز جانبًا جديدًا من إحساسه الفني.

وأضاف شاهين، أن الأغنية تمثل تجربة مميزة له، سواء على مستوى اللحن أو الكلمات أو طريقة الأداء، مشيرًا إلى أنه حرص على تقديم عمل يلامس مشاعر الجمهور ويعكس حالة وجدانية قوية.

وأكد أنه يعوّل كثيرًا على تفاعل المستمعين مع الأغنية، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور وتجد صدى إيجابيًا 

ويستعد محمد شاهين للظهور بعدد من المفاجآت الفنية خلال الفترة القادمة، ضمن خطة موسيقية يضعها لتقديم محتوى مختلف ومتجدد لجمهوره.


محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

