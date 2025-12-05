بعد الفوز بكأس ليبيا.. البدري أكثر مدرب مصري تحقيقا للبطولات

أكد حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس أهمية الفوز بلقب كأس ليبيا مشيرًا إلى أنه يمثل إضافة كبيرة لإنجازاته الشخصية، حيث أصبح أكثر مدرب مصري تحقيقًا للبطولات سواء محليًا أو خارجيًا مع المريخ أو أهلي طرابلس.

وأضاف أنه رغم ارتباطه العميق بقلبه وفكره بنادي الأهلي المصري، فإنه يتمنى التوفيق للمدرب حسام حسن مع المنتخب في بطولة أمم إفريقيا.

كما شدد على استمراره مع فريقه الحالي أهلي طرابلس، استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وكان فريق أهلي طرابلس قد حقق فوزًا مهمًا على منافسه أهلي بني غازي بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت أمس الخميس على استاد القاهرة.