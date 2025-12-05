ميلان يودع كأس إيطاليا.. ولاتسيو يفوز ويتأهل للدور ربع النهائي

ودع فريق ميلان بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم من دور الـ 16، بعد خسارته أمام مضيفه لاتسيو بهدف دون رد، مساء الخميس على ملعب "الأولمبيكو".



ونجح لاتسيو في حجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا بعد فوزه الثمين على ميلان بهدف جاء قبل عشر دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

سجل هدف فريق العاصمة الإيطالية واللقاء الوحيد، لاعبه ماتيا زاكايني في الدقيقة 80، ليقود لاتسيو للعبور إلى دور الثمانية لكأس إيطاليا، ويرسل ميلان إلى خارج البطولة.

ومن المقرر أن يلعب لاتسيو في الدور ربع النهائي للكأس مع فريق بولونيا الذي تأهل بعد تغلبه على فريق بارما بنتيجة 2-1.