قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوليسيتش يؤكد طموح ميلان في لقب الدوري ويكشف كواليس غيابه عن المنتخب واستعداده لديربي الغضب

كريستيان بوليسيتش
كريستيان بوليسيتش
إسلام مقلد

في تصريحات عكست الروح التنافسية والطموح الكبير داخل صفوف ميلان، شدد الأمريكي كريستيان بوليسيتش، جناح الفريق، على أن التتويج بالدوري الإيطالي يظل الهدف الأبرز للروسونيري هذا الموسم، رغم التعثرات التي صاحبت بداية المشوار.

وخلال مقابلة مع شبكة "Cbs Sports"، قال بوليسيتش: "نستهدف لقب الدوري بالتأكيد. لا أحب التفكير في السيناريوهات السلبية إذا لم نفز. مررت بمواسم لم أتوج فيها بأي شيء، لكن حققنا خلالها الكثير من الأمور الإيجابية. لكن لحظة الفوز باللقب لا يعادلها شيء، فهي أعظم مكافأة يمكن أن يحصل عليها لاعب".

وجاءت تصريحاته متناغمة مع رؤية المدير الفني ماسيميليانو أليجري، الذي أكد قبل مواجهة بارما الأخيرة (2-2) أن الطريق ما زال طويلًا، وأن الفريق يجب أن يركز على "تحقيق انتصارات متتالية والوصول تدريجيًا إلى هدف التواجد بين الأربعة الكبار، دون إغلاق الباب أمام الحلم الأكبر وهو حصد اللقب".

غيابه عن المنتخب

وعلى هامش فترة التوقف الدولي الحالية، كشف بوليسيتش عن سبب عدم التحاقه بمنتخب الولايات المتحدة، بعد إصابة تعرض لها الشهر الماضي. ورغم مشاركته لدقائق أمام بارما، فإن الجهاز الفني والطبي لميلان فضّل الإبقاء عليه لاستكمال برنامجه العلاجي قبل ديربي الغضب أمام إنتر يوم الأحد 23 نوفمبر.

وأوضح: "أجرينا محادثات جيدة، ووجدنا أن ذهابي للمنتخب الآن ليس القرار الصحيح. أريد التأكد من أن أوتار الفخذ في أفضل حالاتها، وكان من الأفضل أن أستغل هذه الفترة في العناية بنفسي. القرار كان المناسب للجميع".

انطلاقة قوية ومسيرة تتصاعد

بوليسيتش قدّم أحد أفضل بداياته في أوروبا، مسجلًا 6 أهداف خلال 8 مباريات في الدوري والكأس، ليعلّق قائلاً: "ربما أنا في أفضل لحظة بدنية في مسيرتي. وإذا كانت هذه ذروتي بالفعل، فأنا أريد الاستمتاع بها لأقصى حد".

ميلانو… مدينة بلمسة ساحرة 

وتحدّث النجم الأمريكي عن حياته الجديدة في إيطاليا قائلاً: "أحب الثقافة الإيطالية، الناس، والأكل مذهل. هل تتفوق على لندن؟ بالتأكيد".

مودريتش… درس في الاستمرارية

واختتم بوليسيتش حديثه بالإشادة بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش، زميله في فريقه الحالي، قائلاً: "من الصعب معرفة التوقيت المناسب للاعتزال، لكني أرى أن أمامي على الأقل عشرة أعوام أخرى. لوكا يبلغ 40 عامًا ويقدم أداءً رائعًا. أتساءل كيف يفعل ذلك، وأتمنى أن أواصل مسيرتي بنفس القوة".

ميلان كريستيان بوليسيتش بوليسيتش الدوري الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

كريستيان بوليسيتش

بوليسيتش يؤكد طموح ميلان في لقب الدوري ويكشف كواليس غيابه عن المنتخب واستعداده لديربي الغضب

كأس القارات للأندية

إطلاق تذاكر كأس القارات للأندية قطر 2025 واستعدادات مكثفة لبيراميدز

جوارديولا وعمرو يوسف

عمرو يوسف يثير تفاعلاً واسعًا بعد ظهوره مع جوارديولا وتعليقه الطريف عن مرموش

بالصور

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

بنتلي
بنتلي
بنتلي

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد