بوليسيتش يؤكد طموح ميلان في لقب الدوري ويكشف كواليس غيابه عن المنتخب واستعداده لديربي الغضب

في تصريحات عكست الروح التنافسية والطموح الكبير داخل صفوف ميلان، شدد الأمريكي كريستيان بوليسيتش، جناح الفريق، على أن التتويج بالدوري الإيطالي يظل الهدف الأبرز للروسونيري هذا الموسم، رغم التعثرات التي صاحبت بداية المشوار.

وخلال مقابلة مع شبكة "Cbs Sports"، قال بوليسيتش: "نستهدف لقب الدوري بالتأكيد. لا أحب التفكير في السيناريوهات السلبية إذا لم نفز. مررت بمواسم لم أتوج فيها بأي شيء، لكن حققنا خلالها الكثير من الأمور الإيجابية. لكن لحظة الفوز باللقب لا يعادلها شيء، فهي أعظم مكافأة يمكن أن يحصل عليها لاعب".

وجاءت تصريحاته متناغمة مع رؤية المدير الفني ماسيميليانو أليجري، الذي أكد قبل مواجهة بارما الأخيرة (2-2) أن الطريق ما زال طويلًا، وأن الفريق يجب أن يركز على "تحقيق انتصارات متتالية والوصول تدريجيًا إلى هدف التواجد بين الأربعة الكبار، دون إغلاق الباب أمام الحلم الأكبر وهو حصد اللقب".

غيابه عن المنتخب

وعلى هامش فترة التوقف الدولي الحالية، كشف بوليسيتش عن سبب عدم التحاقه بمنتخب الولايات المتحدة، بعد إصابة تعرض لها الشهر الماضي. ورغم مشاركته لدقائق أمام بارما، فإن الجهاز الفني والطبي لميلان فضّل الإبقاء عليه لاستكمال برنامجه العلاجي قبل ديربي الغضب أمام إنتر يوم الأحد 23 نوفمبر.

وأوضح: "أجرينا محادثات جيدة، ووجدنا أن ذهابي للمنتخب الآن ليس القرار الصحيح. أريد التأكد من أن أوتار الفخذ في أفضل حالاتها، وكان من الأفضل أن أستغل هذه الفترة في العناية بنفسي. القرار كان المناسب للجميع".

انطلاقة قوية ومسيرة تتصاعد

بوليسيتش قدّم أحد أفضل بداياته في أوروبا، مسجلًا 6 أهداف خلال 8 مباريات في الدوري والكأس، ليعلّق قائلاً: "ربما أنا في أفضل لحظة بدنية في مسيرتي. وإذا كانت هذه ذروتي بالفعل، فأنا أريد الاستمتاع بها لأقصى حد".

ميلانو… مدينة بلمسة ساحرة

وتحدّث النجم الأمريكي عن حياته الجديدة في إيطاليا قائلاً: "أحب الثقافة الإيطالية، الناس، والأكل مذهل. هل تتفوق على لندن؟ بالتأكيد".

مودريتش… درس في الاستمرارية

واختتم بوليسيتش حديثه بالإشادة بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش، زميله في فريقه الحالي، قائلاً: "من الصعب معرفة التوقيت المناسب للاعتزال، لكني أرى أن أمامي على الأقل عشرة أعوام أخرى. لوكا يبلغ 40 عامًا ويقدم أداءً رائعًا. أتساءل كيف يفعل ذلك، وأتمنى أن أواصل مسيرتي بنفس القوة".