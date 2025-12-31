قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو

قوات الشرطة
قوات الشرطة
مصطفى الرماح

أعلنت وزارة الداخلية عن رفع درجة الإستعداد بين صفوف القوات إلى الدرجة القصوى تزامناً مع إحتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وقامت الوزارة بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة كافة المستجدات الأمنية المحتملة لتوفير أقصى درجات الأمان للمواطنين بكافة ربوع الوطن.

إرتكزت الخطط الأمنية على إنتشار واسع للقوات على مستوى الجمهورية لضمان سير إحتفالات المواطنين بصورة مبهجة وسط أجواء آمنة ومستقرة، مع تفعيل دور الإرتكازات والخدمات الأمنية على كافة الطرق والمحاور ونشر الأقوال الأمنية عليها بهدف تأمين المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت السياحية ودور العبادة .

تتميز القوات المكلفة بالتأمين بالدقة والجاهزية والإحترافية ومدعومة بإمكانيات تقنية ولوجيستية متطورة ومركبات حديثة تتيح لها التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية المختلفة.

كما تشهد عمليات التأمين مشاركةً فعالة ومكثفة من عناصر الشرطة النسائية لما تتمع به من كفاءة وجاهزية عالية لآداء كافة المهام الأمنية.. ويتم متابعة ورصد الحالة الأمنية من خلال مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية المجهز بأحدث الإمكانيات التكنولوجية المتطورة مما يضمن سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع كافة التحديات والمواقف الأمنية المختلفة.

وتأتى هذه الإستعدادات فى إطار حرص وزارة الداخلية على تأمين كافة الفاعليات بإحترافية ومنها الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد وبداية العام الميلادى بصورة حضارية تعكس مدى الجاهزية والتطور الذى تشهده الشرطة المصرية وقدرتها على حفظ الأمن والإستقرار بالبلاد.

وذلك فى ضوء الإستراتيجية الأمنية الشاملة التى تنتهجها وزارة الداخلية والتى يأتى على رأس أولوياتها تأمين الإحتفالات والمناسبات الوطنية.. وإستعداداً لإستقبال إحتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية فى ظل مناخ من الأمن والإستقرار،

الداخلية وزارة الداخلية عيد الميلاد المجيد رأس السنة الميلادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

ترشيحاتنا

رئيس هيئة النيابة الإدارية يتفقد مقر الهيئة

رئيس النيابة الإدارية يتفقد مقر الهيئة استعدادا لمسابقة التعيين لوظيفة معاون

الإدارية العليا

الإدارية العليا: لجان توفيق المنازعات غايتها تحقيق العدالة الناجزة وتقليل النفقات

المتهمين

القبض على 7 عناصر جنائية تعدوا على شخص بالأسلحة البيضاء بالإسماعيلية

بالصور

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح.. اختيارات ذكية لنجاح يومك الكبير

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

وحدة السكان بالشرقية تنظم ٧٠٠ ندوة توعوية لتمكين الأسرة خلال 2025

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد