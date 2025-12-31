علي الحجار يستعرض أعمال سيد مكاوى فى 100 سنة غنا بالأوبرا

فى مستهل العام الجديد 2026 تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ، رحلتها فى حلقات المشروع الفنى 100 سنة غنا، المقام بالتعاون مع النجم على الحجار.

حيث يقام حفل للاحتفاء بأعمال الموسيقار سيد مكاوى ويشارك به الفنان طارق فؤاد والصاعدين عبد العزيز سليمان، أمنية بكر، علياء ندى ويقوده المايسترو وجدى الفوى ومن إخراج أحمد فؤاد وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 2 يناير على المسرح الكبير .

ويتضمن البرنامج مجموعة مختارة من ألحان الموسيقار سيد مكاوى التى وضعها لعمالقة زمن الفن الجميل لتثرى مكتبة الإبداع العربى وارتبطت بوجدان كل عشاق الطرب .

جدير بالذكر أن سيد مكاوي أحد ابرز أيقونات الموسيقى العربية، تميز بأسلوبه الفريد الذى جمع بين الأصالة والتجديد، قدم الحان رسخت في ذاكرة الفن العربى وتنوعت بين الغنائية والأوبريت وغيرها .

يشار إن المشروع الفنى ١٠٠ سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث وإلقاء الضوء على التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع إلى جانب إتاحة الفرصة للمواهب والأصوات الشابة للتعبير عن أنفسهم .