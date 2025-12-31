لو فاتك تحجز.. حفلات رأس السنة المذاعة على شاشات التليفزيون

تحتفل القنوات برأس السنة الميلادية، واستعد عدد من القنوات الفضائية بث عدد من الحفلات التي تقام الليلة.

من المقرر ان تذيع مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، الحفل الذي يجمع تامر حسني، إليسا، وتامر عاشور ويقام بالعاصمة الادارية، مساء اليوم الأربعاء، في احتفال ليلة رأس السنة 2026، الذي يعد جزءًا من فعاليات مهرجان ليالي مصر.

وتُعرض قنوات المتحدة “بث مباشر” للحفل ، الذي يبدأ مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما تعرض شاشة MBC مصر، مساء، اليوم، في تمام الساعة التاسعة، حفل الفنانة أنغام الذي يقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالي موسم الرياض.



ويقام الحفل تحت عنوان "ليلة الحب"، وتقدم خلاله أنغام مجموعة من أعمالها الغنائية.