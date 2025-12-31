كلنا عندنا مصايب .. رضوى الشربيني توجه رسالة لمنتقدي ريهام عبد الغفور

هاجمت الإعلامية رضوي الشربيني، خلال برنامجها"انتي وبس"، المذاع علي قناة dmc،مهاجمي الفنانة ريهام عبد الغفور.

حيث قالت: لو لبسها مش عاجبك، مش ربنا أمرك تغض بصرك؟ ومش أمرنا بالستر؟ والرسول قال: من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة؟

وتابعت رضوي الشربيني أن الهجوم المبالغ فيه يعكس أزمة أخلاقية لدى البعض، مؤكدة أن الجميع لديه أخطاء، قائلة: ما نستر، لأن كلنا عندنا مصايب.

وتابعت قائلة: عندي سؤال للشخص اللي صور الصورة دي، كان إيه هدفك ونيتك؟ لو حضرتك رايح تغطي حدث لفيلم، نيتك في تصوير الصورة دي كانت إيه؟ وإيه الرسالة من نشرها على السوشيال ميديا؟

واختتمت: حديثي موجه الي مهاجمي ريهام عبد الغفور وليس هي، والهدف الحقيقي من نشر الصورة هو السعي وراء الترند والشهرة، حتى لو كان ذلك على حساب تشويه الآخرين.