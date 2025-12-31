الشاطر ودرويش.. مها متبولي: الكدواني وغادة عادل الأفضل سينمائيًا في 2025

كشفت الناقدة مها متبولي، عن رأيها في أفضل الاعمال السينمائية التي عرضت خلال عام 2025.



وقالت مها متبولي، في تصريحات خاصة: أرى أن هناك عدد من الاعمال السينمائية الجيدة التي عرضت خلال عام 2025، ومنها الشاطر ودرويش وفيها أيه يعني.

وتابعت مها متبولي: ماجد الكدواني هو أفضل ممثل بالنسبة لي في عام 2025، عن دوره في فيلم وفيها ايه يعني، وغادة عادل، هي الافضل في الممثلات عن الفيلم ذاته.

تدور أحداث فيلم فيها إيه يعنى فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.