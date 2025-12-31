خالد منتصر يصدر روايته الجديدة عن سعاد حسني

أعلن الكاتب والإعلامي خالد منتصر عن روايته الجديد والتي تحمل اسم خالد منتصر وسعاد حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وكتب خالد منتصر : حلم تأخر لكنه تحقق أخيرا.. روايتي عن زمن سعاد عن الدار المصرية اللبنانية أنتظر رأي جميع الأصدقاء.

وشن الكاتب والطبيب الدكتور خالد منتصر هجومًا حاد على فيلم الست، معتبرًا أن العمل أخفق في تقديم سيرة فنية وإنسانية تليق بأسطورة الغناء العربي أم كلثوم، واصفًا ما حدث بـ«الخيانة الفنية الفادحة».



وقال منتصر، في مقال مطول عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، إنه تعمد تأجيل مشاهدة الفيلم تجنبًا لحالة الاستقطاب التي أحاطت به، مشيرًا إلى أن بدايته كانت «مبشرة بصريًا ودراميًا»، خاصة مشاهد حفلة الأولمبيا وسقوط أم كلثوم على المسرح، إلا أن العمل سرعان ما انزلق إلى مشكلات جوهرية في السيناريو والرؤية الفنية.



وأكد أن الفيلم وقع في فخ الاستسهال التاريخي والتسطيح الدرامي، وفشل في فهم فلسفة تناول سير المبدعين، موضحًا أن الفن «ليس محكمة ولا سيرة ذاتية»، بل اختيار ورؤية وتأويل، وليس تسجيلًا حرفيًا أو فضحًا للشخصيات.