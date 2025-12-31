قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
بالصور

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح.. اختيارات ذكية لنجاح يومك الكبير

أسماء عبد الحفيظ

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح، اختيار منيو بوفيه الأفراح لم يعد تفصيلًا ثانويًا، بل عنصرًا أساسيًا في نجاح حفل الزفاف ورضا الضيوف، فمهما كان الديكور فاخرًا، يبقى الطعام هو أكثر ما يتذكره المدعوون بعد انتهاء الحفل.

و ينصح خبراء تنظيم الحفلات بالتركيز على أطباق مجرّبة، تناسب جميع الأعمار، وتجمع بين الطعم المميز وسهولة التقديم.

ونستعرض لكم 5 أطباق أساسية يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح، تضمن لكِ انطباعًا راقيًا وحفلًا بلا ملاحظات سلبية، تقدمها الشيف سارة الحافظ.

1. الأرز البسمتي أو الأرز الأبيض المفلفل

يُعد الأرز من أهم أعمدة بوفيه الأفراح، فهو طبق محايد يناسب مختلف أنواع اللحوم والدواجن.
الأرز البسمتي تحديدًا يمنح إحساسًا بالفخامة، ويتميز بخفته وسهولة تناوله دون أن يسبب ثِقلًا للضيوف.

لماذا يُفضل؟

  • يناسب جميع الفئات العمرية
  • سهل التقديم وإعادة التسخين
  • يتماشى مع معظم الأطباق الرئيسية
2. اللحمة البتلو أو اللحم بالصوص

اللحم من الأطباق التي لا غنى عنها في بوفيه الفرح، ويُفضل تقديمه مطهيًا بصوص خفيف مثل صوص المشروم أو الديمي جلاس، لضمان الطراوة وسهولة المضغ.

نصيحة تنظيمية:
اختاري قطع اللحم الصغيرة لتسهيل التقديم وتقليل الهدر.

3. الفراخ المشوية أو الفراخ بالبانيه

لإرضاء أكبر عدد من الضيوف، لا بد من وجود طبق دجاج إلى جانب اللحم.
الفراخ المشوية تُعد خيارًا صحيًا وخفيفًا، بينما الفراخ البانيه تحظى بشعبية كبيرة خاصة لدى الأطفال والشباب.

ميزة هذا الطبق:

  • تكلفة أقل مقارنة باللحوم
  • مناسب للذوق المصري والعربي
  • سهل التناول في البوفيه المفتوح

4. الخضار السوتيه أو الخضار المشكل

وجود طبق خضار في بوفيه الأفراح لم يعد رفاهية، بل ضرورة.
الخضار السوتيه أو الخضار المشكل يمنح توازنًا غذائيًا ويكسر دسم الأطباق الرئيسية.

لماذا لا غنى عنه؟

  • يناسب النباتيين
  • خفيف على المعدة
  • يضيف تنوعًا لونيًا جذابًا للبوفيه

5. المكرونة بالصوص الأحمر أو الأبيض

المكرونة من الأطباق المحبوبة التي تُرضي جميع الأذواق، خاصة إذا قُدمت بصوص بسيط وغير حار.
ويُنصح بتقديم نوع واحد فقط لتفادي الزحام والخلط في البوفيه.

أفضل الاختيارات:

  • مكرونة بيني أو سباجيتي
  • صوص طماطم خفيف أو كريمة معتدلة

نصائح ذهبية لنجاح بوفيه الأفراح

  • لا تُكثري من عدد الأطباق، الجودة أهم من الكمية
  • راعي التوازن بين اللحوم والدواجن والخضار
  • تجنبي الأكلات التي تبرد سريعًا أو تتغير نكهتها
  • احرصي على وجود أطباق تناسب الأطفال وكبار السن.
