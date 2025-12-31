5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح.. اختيارات ذكية لنجاح يومك الكبير

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح، اختيار منيو بوفيه الأفراح لم يعد تفصيلًا ثانويًا، بل عنصرًا أساسيًا في نجاح حفل الزفاف ورضا الضيوف، فمهما كان الديكور فاخرًا، يبقى الطعام هو أكثر ما يتذكره المدعوون بعد انتهاء الحفل.

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

و ينصح خبراء تنظيم الحفلات بالتركيز على أطباق مجرّبة، تناسب جميع الأعمار، وتجمع بين الطعم المميز وسهولة التقديم.

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

ونستعرض لكم 5 أطباق أساسية يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح، تضمن لكِ انطباعًا راقيًا وحفلًا بلا ملاحظات سلبية، تقدمها الشيف سارة الحافظ.

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

1. الأرز البسمتي أو الأرز الأبيض المفلفل

يُعد الأرز من أهم أعمدة بوفيه الأفراح، فهو طبق محايد يناسب مختلف أنواع اللحوم والدواجن.

الأرز البسمتي تحديدًا يمنح إحساسًا بالفخامة، ويتميز بخفته وسهولة تناوله دون أن يسبب ثِقلًا للضيوف.

لماذا يُفضل؟

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

يناسب جميع الفئات العمرية

سهل التقديم وإعادة التسخين

يتماشى مع معظم الأطباق الرئيسية

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

2. اللحمة البتلو أو اللحم بالصوص

اللحم من الأطباق التي لا غنى عنها في بوفيه الفرح، ويُفضل تقديمه مطهيًا بصوص خفيف مثل صوص المشروم أو الديمي جلاس، لضمان الطراوة وسهولة المضغ.

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

نصيحة تنظيمية:

اختاري قطع اللحم الصغيرة لتسهيل التقديم وتقليل الهدر.

3. الفراخ المشوية أو الفراخ بالبانيه

لإرضاء أكبر عدد من الضيوف، لا بد من وجود طبق دجاج إلى جانب اللحم.

الفراخ المشوية تُعد خيارًا صحيًا وخفيفًا، بينما الفراخ البانيه تحظى بشعبية كبيرة خاصة لدى الأطفال والشباب.

ميزة هذا الطبق:

تكلفة أقل مقارنة باللحوم

مناسب للذوق المصري والعربي

سهل التناول في البوفيه المفتوح

4. الخضار السوتيه أو الخضار المشكل

وجود طبق خضار في بوفيه الأفراح لم يعد رفاهية، بل ضرورة.

الخضار السوتيه أو الخضار المشكل يمنح توازنًا غذائيًا ويكسر دسم الأطباق الرئيسية.

لماذا لا غنى عنه؟

يناسب النباتيين

خفيف على المعدة

يضيف تنوعًا لونيًا جذابًا للبوفيه

5. المكرونة بالصوص الأحمر أو الأبيض

المكرونة من الأطباق المحبوبة التي تُرضي جميع الأذواق، خاصة إذا قُدمت بصوص بسيط وغير حار.

ويُنصح بتقديم نوع واحد فقط لتفادي الزحام والخلط في البوفيه.

أفضل الاختيارات:

مكرونة بيني أو سباجيتي

صوص طماطم خفيف أو كريمة معتدلة

نصائح ذهبية لنجاح بوفيه الأفراح