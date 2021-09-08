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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب بوفيه الفرح .. عراك بين أهل عريس وعروس

عراك بين أهل عريس
عراك بين أهل عريس و عروس بسبب البوفيه

خطوة الزواج من أكبر الخطوات و أهمها في حياة أي شخص، فعلى كل شخص أن يتمهل في إختيار شريك حياته، فإن الامر سيكلفك الكثير إذا كان الإختيار غير موفق .

 

نشب خلاف بين والدة عريس و والد عروس أثناء حفل الزفاف، و ذلك بعد عقد قران العريس و العرس بدقائق و بداية مراسم الزفاف و التي كان أبرزها هو الطعام الذي سيقدم لضيوف الحفل، و اشتعل الخلاف على نوعية الطعام الذي اتفقت والدة العريس عليه ، حسب ما نشرت " ديلي ستار" . 

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نشرت عروس على موقع "ريديت"، رفضت الشابة أن تفصح عن اسمها و اكتفت بإرسال عمرها، و هو 25 عاما، و أشارت إلى أنها عروس منذ 16 يوم و لكنها تعرضت لأسوء موقف في حياتها في حفل زفافها .

 

نشبت خلاف بين والدة العريس والعروس في بداية الإحتفال بالزفاف، فقد اكتشفت والدة العروس أن الأطباق المقدمة لا تحتوي على أي لحوم بل الموجود قطع من الحلوى فقط، و شعرت أن هناك إخلالا بالأنواع المتفق عليها ونشب خلافا حادا بين والدة العروس والعريس. 
ذكرت الشابة أن الأمر انتهي بشجار كبير بين أهل العريس والعروس و غادر الجميع قاعة الزفاف، وحاول زوجها إقناعها أن والدتها يجب أن تعتذر لوالدته حتى لا يشوب حياتهم أي مشكلة في البداية و لكنها ترى أن والدتها لم تخطأ وأصبح الخلاف بين الزوج والزوجة بعد 3 أيام من الزواج غادرت العروس منزل الزوجية و عادت لمنزل والديها . 

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