في الكحك .. أم عريس حاولت تسميم عروس ابنها يوم زفافها

وصفت منظمة أفراح ام عريس بأنها مختلة عقلياً بعد أن حاولت تسميم عروس ابنها عبر كعك زفافها.



ففي مقطع فيديو تقشعر له الأبدان ، روت كالي منظمة حفلات زفاف كيف أن العريس فقد عقله بعد أن حاولت والدته إطعام زوجته مكونًا كانت تعلم على ما يبدو أنه ستؤدي إلى رد فعل تحسسي قد تهدد الحياة.

وقالت كالي إن العروس كانت تعاني من حساسية تجاه جوز الهند ، وفي حفل الزفاف، حملت والدة العريس مجموعة من الكعك، ثم حاولت ، أن تطعم العروس إحدى قطع الكعك.

وأوضحت كالي أن العريس لاحظ العريس جوز الهند فوق الكعكة وصرخ في والدته أمي انكي تعلمين أنها تعاني من الحساسية.

وأضافت منظمة الزفاف ان 'العريس ظل يحدق بفم مفتوح بوالدته ، وبدت العروس مرعوبة وخائفة للغاية من والدة العريس ، التي حاولت حرفيًا تسميم زوجة ابنها المستقبلية.