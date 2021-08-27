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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل الزفاف بيوم .. عريس يفاجئ الجميع بتصرف غريب

صدى البلد

بعد إنتهاء العلاقة بين الرجل و زوجته بالطلاق عادة ينفصل الاثنان عن بعضهما و تمنع أي وسيلة اتصال بينهما و يبدأ كل طرف في التفكير في حياته الشخصية او حتى الزواج مرة أخرى . 


وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ستار" فإن سيدة بالغة من العمر 32 عاما، رفضت الإفصاح عن اسمها، ذكرت عبر موقع ريديت البريطاني، ان زوجها السابق قرر الزواج مرة أخرى عقب انفصالهم و لكن قام بتصرف غريب في اليوم السابق لزفافه . 

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قالت السيدة الثلاثينية، انها لم تكن معترضة على الاطلاق بعد أن أخبرتها شقيقة زوجها السابق بقرار زواجه، إلا أنه فاجئها بزيارة في الليلة السابقة لزفافه . 
 

أوضحت السيدة بأنها فوجئت بزيارة من زوجها السابق في منتصف الليل قبل نهار زفافه بساعات، و كان في حالة مزاجية سيئة للغاية و أخبرها بأنه لا يرغب في الزواج مرة أخرى و لكن والدته أصرت أن يتزوج . 


جدير بالذكر أن السيدة أشارت إلى أنها أصيبت بصدمة بسبب تلك الزيارة المفاجئة و اتصلت في هدوء بشقيقته حتى تنهي ذلك الأمر دون أن تتسبب له في حرج له . 
 

أثنى الرواد من خلال موقع " ريديت"، على التصرف النبيل لتلك الشابة مؤكدين أنها تصرفت بشكل لائق كي لا تشوه صورته و حافظت على علاقة الإحترام المتبادل بينها و بين طليقها حتى بعد الإنفصال و قراره الزواج مرة أخرى .

 

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