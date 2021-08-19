انهار بالبكاء.. أصدقاء عريس أرادوا إسعاده بصورة والدته المتوفاة في حفل زفافه

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” فيديو لـ شباب أرادوا اسعاد صديقهم فى حفل زفافة بوجود والدته المتوفية .

وظهر فى الفيديو العريس ينهار بالبكاء بسبب مفاجأة أصدقائه بصورة لـ ولدته المتوفية ، وانتقد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا فكرة المفاجأة حيث أكدوا أنها جاءت فى وقت غير مناسب ، وتفاعل مع الفيديو العديد من مستخدمي انستجرام وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :