مرأة ومنوعات

هل نقص فيتامين D مسؤول عن الاكتئاب المزمن؟.. العلم يجيب

فيتامين د
فيتامين د
أسماء عبد الحفيظ

في السنوات الأخيرة، لم يعد الاكتئاب يُنظر إليه فقط على أنه اضطراب نفسي ناتج عن الضغوط الحياتية أو الصدمات العاطفية، بل أصبح يُدرَس من زاوية طبية أوسع تشمل تأثير التغذية ونقص بعض الفيتامينات والمعادن، وعلى رأسها فيتامين د.

هذا الفيتامين الذي يُعرف بفيتامين الشمس، بات محط اهتمام الأطباء والباحثين في علاقته المباشرة بالصحة النفسية، وخصوصًا الاكتئاب المزمن.

ما هو فيتامين د ولماذا هو مهم؟

ما هو فيتامين د ولماذا هو مهم؟

قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة، لـ صدى البلد، أن فيتامين د ليس مجرد فيتامين عادي، بل يعمل كهرمون يؤثر على العديد من وظائف الجسم، منها صحة العظام والمناعة ووظائف العضلات، وصولًا إلى صحة الدماغ.

وأشارت استشارى الغدة إلى أن المخ يحتوي على مستقبلات خاصة بفيتامين د، خاصة في المناطق المسؤولة عن تنظيم المزاج والسلوك، مثل القشرة الجبهية والحُصين، وهو ما يفسر اهتمام العلماء بدوره في الحالة النفسية.

العلاقة بين نقص فيتامين د والاكتئاب

ما هو فيتامين د ولماذا هو مهم؟

أظهرت دراسات عديدة أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب المزمن غالبًا ما يعانون من انخفاض ملحوظ في مستويات فيتامين د في الدم.

ويرى الباحثون أن نقص هذا الفيتامين قد يؤثر على إنتاج بعض النواقل العصبية المهمة، مثل السيروتونين والدوبامين، وهما عنصران أساسيان في تحسين المزاج والشعور بالسعادة والاستقرار النفسي.

كما تشير أبحاث أخرى إلى أن نقص فيتامين د يزيد من الالتهابات المزمنة في الجسم، وهي حالة ثبت ارتباطها بزيادة أعراض الاكتئاب، خاصة الاكتئاب طويل الأمد الذي لا يستجيب بسهولة للعلاج التقليدي.

هل نقص فيتامين د يسبب الاكتئاب أم يفاقمه؟

ما هو فيتامين د ولماذا هو مهم؟

السؤال الأهم الذي يطرحه الكثيرون هو: هل نقص فيتامين د سبب مباشر للاكتئاب أم نتيجة له؟ الحقيقة أن العلاقة غالبًا ما تكون متبادلة.

فالاكتئاب المزمن قد يدفع الشخص للعزلة وقلة التعرض لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د، وفي الوقت نفسه فإن نقص الفيتامين قد يفاقم أعراض الاكتئاب ويجعلها أكثر حدة واستمرارًا.

ماذا تقول الدراسات العلمية؟

دراسات إكلينيكية حديثة أظهرت تحسنًا ملحوظًا في أعراض الاكتئاب لدى بعض المرضى بعد تصحيح نقص فيتامين د، خاصة لدى من يعانون من نقص شديد.

ومع ذلك، يؤكد الأطباء أن فيتامين د ليس علاجًا سحريًا للاكتئاب، بل عنصر مساعد ضمن خطة علاج متكاملة تشمل العلاج النفسي والدوائي عند الحاجة.

أعراض نفسية قد تشير إلى نقص فيتامين د

من أبرز الأعراض النفسية المرتبطة بنقص فيتامين د:

 الحزن المستمر دون سبب واضح، فقدان الشغف، اضطرابات النوم، الشعور بالإرهاق المزمن، ضعف التركيز، وتقلبات المزاج، هذه الأعراض قد تتداخل مع أعراض الاكتئاب، ما يجعل التشخيص الدقيق ضروريًا.

كيف نحافظ على مستوى صحي من فيتامين د؟

يمكن الحفاظ على مستوى مناسب من فيتامين د من خلال التعرض المعتدل لأشعة الشمس يوميًا، وتناول أطعمة غنية به مثل الأسماك الدهنية، صفار البيض، ومنتجات الألبان المدعمة، وفي بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بمكملات غذائية بعد إجراء التحاليل اللازمة.

