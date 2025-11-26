أخطر 6 علامات على نقص فيتامين د .. الأخيرة لا يعرفها 90% من الناس

فيتامين د ليس مجرد فيتامين عادي، بل عنصر أساسي للقوة المناعية وصحة العظام والطاقة والحالة المزاجية. ورغم أهميته، يعاني أكثر من نصف الأشخاص من نقصه دون أن يعلموا، لأن أعراضه قد لا تكون واضحة في البداية. في هذا المقال نستعرض أخطر علامات نقص فيتامين د التي لا ينتبه لها كثيرون، ونوضح لماذا يعتبر هذا الفيتامين مهمًا لكل الأعمار، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. الإرهاق المستمر حتى بعد النوم الكافي

الإرهاق أحد أبرز علامات نقص فيتامين د، لكنه غالبًا ما يُفسَّر خطأ بأنه نتيجة ضغط نفسي أو عمل مرهق.

فيتامين د يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الطاقة داخل الخلايا، ونقصه يجعل الجسم يعمل ببطء ويستهلك طاقة أعلى.

علامات الإرهاق المرتبط بالنقص:

شعور دائم بالتعب دون مجهود.

صعوبة الاستيقاظ صباحًا.

فقدان النشاط أثناء اليوم.

2. آلام العظام والمفاصل دون سبب واضح

يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، ونقصه يؤدي إلى ألم في المفاصل وأسفل الظهر والركب.

الكثير من النساء، خاصة بعد سن الأربعين، يشتكين من آلام مزمنة دون معرفة السبب الحقيقي وهو نقص هذا الفيتامين.

أماكن الألم الشائعة:

أسفل الظهر.

المفاصل الصغيرة في اليدين.

الكتف والركب.

3. ضعف المناعة وكثرة العدوى

يعتمد الجهاز المناعي بشكل كبير على فيتامين د، فهو المسؤول عن تنشيط الخلايا الدفاعية.

نقصه يجعل الجسم معرضًا لنزلات البرد المتكررة، الالتهابات، والتعب السريع من أقل مجهود.

علاماته:

الإصابة المتكررة بالبرد.

التهابات الحلق المستمرة.

بطء الشفاء من الجروح.

4. تساقط الشعر بشكل ملحوظ

واحدة من العلامات غير المتوقعة هي تساقط الشعر.

نقص فيتامين د يؤثر على بصيلات الشعر ويضعف نموها، وقد يؤدي إلى فراغات واضحة في الرأس إذا لم يتم علاجه.

متى تقلقي؟

عندما تلاحظين سقوط الشعر بكثافة على الوسادة أو أثناء الاستحمام أو التمشيط.

5. المزاج المتقلب والشعور بالحزن بدون سبب

يرتبط فيتامين د بشكل مباشر بالمواد الكيميائية المسؤولة عن المزاج في الدماغ، وعلى رأسها السيروتونين.

لذلك فإن نقصه يسبب شعورًا بالحزن، تقلبات مزاجية، أرقًا، وحتى نوبات اكتئاب خفيفة.

أعراض نفسية شائعة:

العصبية بلا سبب.

فقدان الشغف بالأشياء.

صعوبة التركيز.

6. ضعف العضلات حتى عند الشباب – العلامة التي لا يعرفها 90%

الكثيرون يظنون أن نقص فيتامين د لا يؤثر إلا على العظام، لكن الحقيقة أن العضلات تعتمد عليه أيضًا.

نقصه يؤدي إلى ضعف العضلات، تقلصات، وشعور دائم بعدم الثبات أثناء الحركة.

قد يظهر ذلك في:

صعوبة صعود السلم.

ألم في عضلات الساقين.

شعور بأن العضلات ناعمة أو غير قوية.

من هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين د؟

النساء فوق سن الأربعين.

الأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس.

أصحاب البشرة الداكنة.

من يعانون من السمنة.

من يتناولون المسكنات أو أدوية المعدة بكثرة.



كيف ترفعين مستوى فيتامين د بشكل طبيعي؟