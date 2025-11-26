قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

أخطر 6 علامات على نقص فيتامين د .. الأخيرة لا يعرفها 90% من الناس

نقص فيتامين د
نقص فيتامين د
أسماء عبد الحفيظ

فيتامين د ليس مجرد فيتامين عادي، بل عنصر أساسي للقوة المناعية وصحة العظام والطاقة والحالة المزاجية. ورغم أهميته، يعاني أكثر من نصف الأشخاص من نقصه دون أن يعلموا، لأن أعراضه قد لا تكون واضحة في البداية. في هذا المقال نستعرض أخطر علامات نقص فيتامين د التي لا ينتبه لها كثيرون، ونوضح لماذا يعتبر هذا الفيتامين مهمًا لكل الأعمار، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. الإرهاق المستمر حتى بعد النوم الكافي

الإرهاق أحد أبرز علامات نقص فيتامين د، لكنه غالبًا ما يُفسَّر خطأ بأنه نتيجة ضغط نفسي أو عمل مرهق.
فيتامين د يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الطاقة داخل الخلايا، ونقصه يجعل الجسم يعمل ببطء ويستهلك طاقة أعلى.

علامات الإرهاق المرتبط بالنقص:

  • شعور دائم بالتعب دون مجهود.
  • صعوبة الاستيقاظ صباحًا.
  • فقدان النشاط أثناء اليوم.

2. آلام العظام والمفاصل دون سبب واضح

يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، ونقصه يؤدي إلى ألم في المفاصل وأسفل الظهر والركب.
الكثير من النساء، خاصة بعد سن الأربعين، يشتكين من آلام مزمنة دون معرفة السبب الحقيقي وهو نقص هذا الفيتامين.

أماكن الألم الشائعة:

  • أسفل الظهر.
  • المفاصل الصغيرة في اليدين.
  • الكتف والركب.

3. ضعف المناعة وكثرة العدوى

يعتمد الجهاز المناعي بشكل كبير على فيتامين د، فهو المسؤول عن تنشيط الخلايا الدفاعية.
نقصه يجعل الجسم معرضًا لنزلات البرد المتكررة، الالتهابات، والتعب السريع من أقل مجهود.

علاماته:

  • الإصابة المتكررة بالبرد.
  • التهابات الحلق المستمرة.
  • بطء الشفاء من الجروح.

4. تساقط الشعر بشكل ملحوظ

واحدة من العلامات غير المتوقعة هي تساقط الشعر.
نقص فيتامين د يؤثر على بصيلات الشعر ويضعف نموها، وقد يؤدي إلى فراغات واضحة في الرأس إذا لم يتم علاجه.

متى تقلقي؟
عندما تلاحظين سقوط الشعر بكثافة على الوسادة أو أثناء الاستحمام أو التمشيط.

5. المزاج المتقلب والشعور بالحزن بدون سبب

يرتبط فيتامين د بشكل مباشر بالمواد الكيميائية المسؤولة عن المزاج في الدماغ، وعلى رأسها السيروتونين.
لذلك فإن نقصه يسبب شعورًا بالحزن، تقلبات مزاجية، أرقًا، وحتى نوبات اكتئاب خفيفة.

أعراض نفسية شائعة:

  • العصبية بلا سبب.
  • فقدان الشغف بالأشياء.
  • صعوبة التركيز.

6. ضعف العضلات حتى عند الشباب – العلامة التي لا يعرفها 90%

الكثيرون يظنون أن نقص فيتامين د لا يؤثر إلا على العظام، لكن الحقيقة أن العضلات تعتمد عليه أيضًا.
نقصه يؤدي إلى ضعف العضلات، تقلصات، وشعور دائم بعدم الثبات أثناء الحركة.

قد يظهر ذلك في:

  • صعوبة صعود السلم.
  • ألم في عضلات الساقين.
  • شعور بأن العضلات ناعمة أو غير قوية.

من هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين د؟

  • النساء فوق سن الأربعين.
  • الأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس.
  • أصحاب البشرة الداكنة.
  • من يعانون من السمنة.
  • من يتناولون المسكنات أو أدوية المعدة بكثرة.
  •  

كيف ترفعين مستوى فيتامين د بشكل طبيعي؟

  • التعرض للشمس 15 دقيقة يوميًا في وقت العصر.
  • تناول السلمون، البيض، الحليب المدعم، زيت السمك.
  • تناول مكملات فيتامين د بعد استشارة الطبيب.
  • المشي يوميًا لتحسين امتصاص الفيتامين.
نقص فيتامين د أخطر 6 علامات نقص فيتامين د آلام العظام والمفاصل دون سبب واضح ضعف العضلات حتى عند الشباب من هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين د

