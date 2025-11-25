الهدوء يسيطر على لجان السيدة زينب في انتخابات اليوم الثاني لمجلس النواب

سيطرت حالة من الهدوء على لجان السيدة زينب في اليوم الثاني من انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب لعام 2025.

يسير اليوم الثاني من انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بهدوء تام وسط إقبال عدد كبير من المواطنين على اللجان المختلفة في دائرة السيدة زينب حيث لم يشهد أى مظاهر للعنف أو الشغب وتسير العملية بسلاسة وتنظيم كبير.

وبدأت ثاني ايام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، داخل البلاد تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، والتي تستمر على مدار يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم انتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة، وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط.

وعدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب حوالي 35 مليون ناخب يتم توزيعهم على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضوا المنافسة بالنظام الفردي في المرحلة الثانية 1316 مرشحا، للمنافسة على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

كما يترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية في محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الاقتراع، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تحديد معظم لجان الاقتراع الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (كيو أر كود) بحيث يستطيع الناخب إجراء مسح لها عن طريق الهاتف المحمول للحصول على معلومات إضافية خاصة بضوابط وآليات التصويت، بالإضافة إلى مواد توعوية بشأن آليات إبداء الرأي، وذلك لتسهيل عملية الاقتراع.

كما زودت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقة الاقتراع باللغة الأبجدية الإشارية، من أجل تعزيز معرفة ذوي الإعاقة السمعية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود بطاقة بطريقة "بريل" مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، تتضمن الإرشادات الانتخابية التي تسهل لهم عملية الاقتراع، فضلا عن وضع تنويه بكل بطاقة الاقتراع حول عدد المقاعد المطلوب اختيارها في كل دائرة انتخابية، تمكينا للمواطنين من الإدلاء بالصوت الانتخابي بشكل صحيح، وحتى لا يُبطل الصوت الانتخابي حال اختيار عدد أقل أو يزيد عن العدد المطلوب.

وتُجرى العملية الانتخابية تحت متابعة بعثات المنظمات الدولية وفي مقدمتها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط،و منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المختلفة.