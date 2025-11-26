صراع مصري على هداف كوريا.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان من ضم بابلو صباغ

يحظى المهاجم الكولومبي بابلو صباغ، نجم سوون إف سي وهداف الدوري الكوري الجنوبي، باهتمام مصري حيث أشارت تقارير قادمة من كولومبيا إلى اقتراب انتقاله إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتشير هذه التقارير إلى وجود صراع قوي بين الأهلي وبيراميدز من أجل الفوز بخدمات اللاعب.

وأوضح الصحفي الكولومبي بايب سييرا أن صباغ، البالغ من العمر 28 عامًا، أصبح قريبًا من خوض تجربة جديدة في مصر، بينما يترقب ناديه السابق إنتر دي بوجوتا إتمام الصفقة للاستفادة من النسبة التي يحتفظ بها من حقوق إعادة البيع.

ويعيش صباغ موسمًا استثنائيًا في كوريا الجنوبية بعد أن تمكن من تسجيل 17 هدفًا وصناعة ثلاثة أخرى في 33 مباراة، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية العربية الباحثة عن دعم هجومي مؤثر.

وفي مصر، كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن الأهلي بدأ فعليًا اتخاذ خطوات حاسمة تمهيدًا لضم اللاعب، تتضمن العمل على استخراج جواز سفر فلسطيني له، ما يسمح بقيده كلاعب محلي في ظل اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق.

وسبق للنادي الأحمر أن اتبع الإجراء ذاته عند ضم المهاجم وسام أبو علي.

ويسعى الأهلي لتعزيز قوة هجومه قبل انطلاق منافسات النصف الثاني من الموسم، بينما يواصل بيراميدز محاولاته لاقتناص توقيع صباغ، في ظل الاقتناع الفني الكبير بقدراته داخل الناديين.