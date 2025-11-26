محافظ الإسكندرية يعاين موقع عقار كرموز المنهار جزئيًا

تفقد محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد محيط عقار كرموز المنهار جزئيًا، حيث تابع أعمال إنقاذ المحتجزين داخل العقار، وإسعاف المصابين.

وشهدت منطقة كرموز انهيارا جزئيا لعقار صباح اليوم، الأربعاء، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية أن أن العقار صادر له قرار ترميم منذ عام 2018، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض علي جهات التحقيق.

وعقب الانهيار الجزئي، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العقار ومحيطه، وفرض كردون أمني لحماية المارة والمواطنين.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.