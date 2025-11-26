الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات، باستثمارات بلغت 53 مليار جنيه، حيث قدمت 100 مليون خدمة للمنتفعين في المحافظات .

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال فعاليات إطلاق الملتقى السنوى السادس لهيئة الرعاية الصحية، أنه سيتم تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل باستثمارات 115 مليار جنيه في 5 محافظات وتابع : نسعى لضم محافظة الإسكندرية لتكون المحافظة السادسة للمحافظات الـ5 وهم مطروح وكفر الشيخ والمنيا ودمياط وشمال سيناء .

وتابع : تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يجسد الادارة المصرية في دعم وتأهيل القطاع الصحى واعادة بناءة كأحد القطاعات الحيوية فى الدولة المصرية، وذلك ايمانا بحق كل مواطن في الحصول على خدمة طبية عالية الجودة ضمن أحد المشروعات القومية التى تدعمها الدولة.

وقال: خلال السنوات الماضية تم العمل على مسارات متوازية في اعادة تطوير منظومة الصحة وتأهيل البنية التحتية وإعادة التوزيع العادل للخدمة الطبية، حيث تم انشاء عدد من الهيئات الصحية التى تؤهل القطاع للعمل المؤسسى.

وتابع: شهدت البنية التحتية الصحية تطوير شامل خلال الفترات الأخيرة حيث خضعت المحافظات المختلفة للاهتمام الكبير في توفير وتعزيز الخدمات الطبية، حيث تم تأهيل وتطوير 1426 وحدة صحية و79 مستشفى و1255 مشروعا صحيا، مشيرا إلي تقديم 250 مليون خدمة طبية ضمن المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

وتابع : الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تحمت اشتراكات المنطومة عن 905 ألاف مواطن.