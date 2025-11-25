ارتفاع محلي وعالمي .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بختام التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء، في ظل تزايد توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.

جاء ذلك عقب تصريحات تميل إلى التيسير من جانب عدد من صانعي السياسة النقدي.



قال الدكتور فاروق سوسة، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجولدمان ساكس، أن النظرة التقليدية إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط أو ملاذاً آمناً لم تعد هي المحرك الأساسي لارتفاعه في الوقت الحالي.

اقرأ أيضًا:

وأوضح أن ما يقود السوق فعلياً هو قصة "فك الدولرة”، وهناك رغبة من الحكومات والمؤسسات في إيجاد وسائل لتخزين الثروة بعيداً عن الدولار، والذهب هو المستفيد الرئيسي من هذا الاتجاه.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-11-2025

يقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-11-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4136 دولارا



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4761 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5555 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 63491 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44،440 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.