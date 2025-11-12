قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
صور تكشف تدمير إسرائيل مبانٍ داخل "الخط الأصفر" بعد الهدنة
نجم الزمالك السابق: استمرار عبدالرؤوف صعب.. والحل في المدرب الأجنبي
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل بدمياط
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا
الهيئة الوطنية تتسلم نتائج انتخابات مجلس النواب من المحافظات
أبو مازن: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقاً جديدة لسلام عادل
تعرف على موعد عرض فيلم الشكوي 713317 بالقاهرة السينمائي
لأول مرة.. انطلاق عمل لجنة المفاصل بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف
منال عبد اللطيف تقرر خلع الحجاب بعد 12 عاما
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي: نحن في مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية
اقتصاد

أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 12-11-2025

اسعار الذهب
اسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

شهد سعر الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5490 جنيهًا للبيع، و5440 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 24
6285.75 جنيه للبيع.
6228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22
5762 جنيه للبيع.
5709.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21
5500 جنيهًا للبيع.
5450 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18
4714.25 جنيه للبيع.
4671.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14
3666.75 جنيهًا للبيع.
3633.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12
3142.75 جنيه للبيع.
3114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9
2357.25 جنيه للبيع.
2335.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب
44000 جنيه للبيع
43600 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب
4119.56 دولار للبيع.
4119.19 دولار للشراء.

سعر الذهب عالميًا:
وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025 نحو 4139 دولارًا للأوقية، حسبما ذكرت الشعبة.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

