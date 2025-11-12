سعر الذهب يمحو مكاسبه وسط ترقب لإعادة فتح الحكومة الأمريكية

محا سعر الذهب مكاسبه وسط تقييم المتعاملين لاحتمال قرب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وضعف بيانات سوق العمل.

يتجه الإغلاق الحكومي القياسي، الذي استمر 42 يوماً، إلى نهايته بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ مشروع تمويل مؤقت بدعم من ثمانية أعضاء ديمقراطيين وسطيين. وتعتمد إعادة فتح الحكومة الآن على مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الذين من المقرر أن يعودوا إلى واشنطن يوم الأربعاء.

تباطؤ سوق العمل الأميركية

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات صادرة الثلاثاء عن "إيه دي بي ريسيرش" (ADP Research) أن الشركات الأميركية خفّضت في المتوسط 11250 وظيفة أسبوعياً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر، ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل في النصف الثاني من الشهر. ويعتمد المتعاملون حالياً على البيانات الخاصة، بعد أن أدى الإغلاق الحكومي إلى تأخير نشر الإحصاءات الرسمية.

تراجع الدولار بعد صدور هذه البيانات، وهو ما كان يُفترض أن يدعم أسعار الذهب المقوَّمة بالعملة الأميركية، إلا أن المعدن الثمين محا مكاسبه ليتراجع بما يصل إلى 0.4%.