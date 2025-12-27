صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد

نعت الفنانة حنان مطاوع، المخرج داود عبد السيد الذي توفي اليوم السبت، عن عمر ناهز 79 عاما.

وكتبت حنان مطاوع، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "إنا اللّه وإنا إليه راجعون، الله يرحمك, فنان وإنسان رائع، كان لك الفضل الكبير في انضمامي إلى الوسط الفني، وكنت خير الداعم والسند، ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

ورحل المخرج داود عبد السيد، بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

وقررت أسرة المخرج الراحل داود عبد السيد إقامة العزاء فى كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة يوم الإثنين المقبل في قاعة يوسف النجار.