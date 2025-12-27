وداعاً أستاذنا جميعًا.. إسعاد يونس تنعى داوود عبد السيد

نعت الفنانة إسعاد يونس، المخرج داود عبد السيد الذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

وكتبت إسعاد عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "وداعًا استاذنا جميعًا، بالقلب حزن وحسرة عساك تنال في جنة الخلد الاستحقاق الذي لم تحصل عليه في الدنيا بمشيئة الرحمن عزائي للأسرة وللوطن".

ورحل المخرج داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

وقررت أسرة المخرج الراحل داود عبد السيد إقامة العزاء فى كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة يوم الأثنين المقبل فى قاعة يوسف النجار.