بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"
حاملة الطائرات الثانية نحو الشرق الأوسط.. ماذا يحدث بين أمريكا وإيران؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 114 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة على المحال العامة بالمنيا

حملات الرقابه على المحلات
حملات الرقابه على المحلات
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، علي الرقابة والتفتيش على المحال العامة، وتنفيذًا لخطة المحافظة في تحقيق الانضباط العام وحماية صحة المواطنين، نفذت اللجنة العامة برئاسة اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حملات تفتيش موسعة بمركزي المنيا ومطاي.

وأسفرت الحملات عن تحرير 70 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و19 محضر سلامة غذاء، و25 محضر إشغال طريق، إلى جانب تنفيذ 4 محاضر إعدام داخلي لبعض المضبوطات المخالفة، كما تم تحرير محضر للنيابة العامة في عدد من المخالفات الغذائية، وإعدام 90 كيلو جرامًا من الفراخ غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة المنيا.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مستدامة تستهدف ردع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
وشاركت في الحملات كافة الجهات التفتيشية المعنية، من ممثلي اللجنة العامة، وإدارة الإشغالات، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
 

المنيا محافظ المنيا حملات تموينية متنوعة تموين

