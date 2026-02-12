تحرير 114 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة على المحال العامة بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، علي الرقابة والتفتيش على المحال العامة، وتنفيذًا لخطة المحافظة في تحقيق الانضباط العام وحماية صحة المواطنين، نفذت اللجنة العامة برئاسة اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حملات تفتيش موسعة بمركزي المنيا ومطاي.

وأسفرت الحملات عن تحرير 70 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و19 محضر سلامة غذاء، و25 محضر إشغال طريق، إلى جانب تنفيذ 4 محاضر إعدام داخلي لبعض المضبوطات المخالفة، كما تم تحرير محضر للنيابة العامة في عدد من المخالفات الغذائية، وإعدام 90 كيلو جرامًا من الفراخ غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة المنيا.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مستدامة تستهدف ردع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وشاركت في الحملات كافة الجهات التفتيشية المعنية، من ممثلي اللجنة العامة، وإدارة الإشغالات، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

