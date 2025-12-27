قلق أوكراني من تحركات ترامب قبيل لقائه المرتقب مع بوتين

قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لجمع الأطراف دون أن يفقد الدور الأمريكي المحوري، الذي يعتبره أساسًا لأي تسوية محتملة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أوكرانيا تتابع هذه التحركات بقلق، خاصة مع اقتراب اللقاء المرتقب بين الرئيسين، مشيرًا إلى أن كييف تحاول تقريب وجهة نظرها للجانب الأمريكي.

وأوضح أن المواقف الأخيرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أظهرت مرونة غير مسبوقة في قضايا كان يرفضها سابقًا، مع التأكيد على ضرورة الحصول على ضمانات واضحة وواقعية.

وأشار أبو الرُب إلى أن هذه الخطوات قد تجعل الموقف الأوكراني أقرب للرضا الأمريكي، لكن النتائج النهائية ستتضح بعد لقاء القمة المرتقب غدًا.