الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف القصف شرق غزة

أكد يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الواقع في قطاع غزة يعاكس تمامًا المأمول من لقاء فلوريدا المنتظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحًا أن ما يجري على الأرض هو توسيع نطاق العدوان الإسرائيلي واستمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، على أن الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الأخيرة، عمل على توسيع نطاق المنطقة الصفراء، وذلك من خلال استهداف المناطق السكنية ودفع المواطنين إلى النزوح مجددًا نحو الغرب، لا سيما في مناطق التفاح والشجاعية.

وقال: «الاحتلال يقوم بدفع ما تُعرف بالمكعبات الصفراء تحت إطلاق النار الكثيف، وكذلك عمليات النسف التي لا تزال تطال هذه المناطق».

وأضاف أن جيش الاحتلال يدفع بما تُعرف بالمدرعات المفخخة أو الروبوتات المفخخة في منطقة الشجاعية، والاستمرار في عمليات النسف، واستمرار إطلاق النار في المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى طوال ساعات الليلة الماضية.

وتابع: «استمر الاستهداف للمنطقة الشمالية الشرقية من مخيم البريج، بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمخيم المغازي، وشاركت الطائرات المروحية بإطلاق النار صوب المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى، وهي مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة».