الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف القصف شرق غزة
موعد ومكان عزاء المخرج داود عبد السيد
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف القصف شرق غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكد يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الواقع في قطاع غزة يعاكس تمامًا المأمول من لقاء فلوريدا المنتظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحًا أن ما يجري على الأرض هو توسيع نطاق العدوان الإسرائيلي واستمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، على أن الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الأخيرة، عمل على توسيع نطاق المنطقة الصفراء، وذلك من خلال استهداف المناطق السكنية ودفع المواطنين إلى النزوح مجددًا نحو الغرب، لا سيما في مناطق التفاح والشجاعية.

وقال: «الاحتلال يقوم بدفع ما تُعرف بالمكعبات الصفراء تحت إطلاق النار الكثيف، وكذلك عمليات النسف التي لا تزال تطال هذه المناطق».

وأضاف أن جيش الاحتلال يدفع بما تُعرف بالمدرعات المفخخة أو الروبوتات المفخخة في منطقة الشجاعية، والاستمرار في عمليات النسف، واستمرار إطلاق النار في المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى طوال ساعات الليلة الماضية.

وتابع: «استمر الاستهداف للمنطقة الشمالية الشرقية من مخيم البريج، بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمخيم المغازي، وشاركت الطائرات المروحية بإطلاق النار صوب المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى، وهي مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة».

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الاحتلال نتنياهو

المجلس القومي للمرأة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
تركيب بلاط الإنترلوك
علاج جفاف العين
