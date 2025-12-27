زيلينسكي: توقيع الاتفاق الإطاري بين أوكرانيا وأمريكا مرهون بلقاء ترامب



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتوقع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فلوريدا يوم الأحد، سعياً للتوصل إلى اتفاق يُنهي الغزو الروسي المستمر منذ نحو أربع سنوات.

صرح زيلينسكي للصحفيين يوم الجمعة بأنه سيُناقش مع ترمب قضايا حساسة، من بينها مستقبل منطقة دونباس شرقي أوكرانيا ومحطة زابوروجيا النووية.

الزعيم الأوكراني قال إنه يعتزم تحسين اتفاقيات كييف مع الولايات المتحدة إلى أقصى حد ممكن، وربما في أقرب وقت ممكن خلال محادثات يوم الأحد، في حين أن خطة السلام الشاملة المكونة من 20 بنداً ستتطلب حينها مساهمة من روسيا وأوروبا.

وأشار زيلينسكي إلى أنه لا تُوجد حالياً أي اتصالات مباشرة بين أوكرانيا وموسكو، مضيفاً أن الاتفاق الإطاري لبلاده مع الولايات المتحدة "شبه جاهز"، وأن توقيعه سيتوقف على لقائه مع ترمب.

زيلينسكي يطلب مشاركة الأوروبيين

قال زيلينسكي إنه يرغب في حضور القادة الأوروبيين اجتماعاته مع الولايات المتحدة عبر الإنترنت.

وأوضح أن خطة السلام الأوسع نطاقاً والتي وصفها بأنها "جاهزة بنسبة 90%"، لا يُمكن توقيعها دون موافقة روسيا وأوروبا، وهما طرفان في مسودة الاتفاق المحتمل إلى جانب أوكرانيا والولايات المتحدة.