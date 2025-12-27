زاهي حواس: إلهام أبو الفتح أكدت أن صدى البلد لم تحذف كلمة من مناظرة وسيم السيسي

قال زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أن الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، أكدت أنه لم يتم إزالة أي شيء من حلقة مناظرته مع وسيم السيسي عالم المصريات.

وقاطعه الإعلامي حمدي رزق، قائلا: "قناة صدى البلد لها كود أخلاقي، والقناة لم تُزل حرفا واحدا من حديث الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات في المناظرة معك".

وأضاف زاهي حواس، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "عرفت من إلهام أبو الفتح النهارده إن القناة ما شالتش كلمة واحدة من مناظرة وسيم السيسي".

وأكد زاهي حواس: “أنا ماقولتش كلمة واحدة ضد الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات”، مضيفا: "من حق الدكتور وسيم السيسي أن يقول ما يريد، ولكن ليس من حقه الظهور على التليفزيون يوميا ليُدلي بأحاديث صحفية ليس لها أساس من الصحة".

وواصل زاهي حواس حديثه: “أنا الوحيد في العالم من علماء الآثار اللي بيطلع ويدافع عن الحضارة المصرية، ولدي مؤسسة لنشر الوعي الأثري والدفاع عن أي شيء يخص الحضارة المصرية”.

وشدد زاهي حواس على أن: "النَّيْل من الحضارة المصرية أمر خاطئ، وما ينفعش تكون هناك حملة شرسة في أوروبا وأمريكا ضد الحضارة المصرية".