تحقيقات وملفات

زاهي حواس: أدافع عن الأهرامات ومصادر وسيم السيسي مكانها مزبلة التاريخ .. لا يوجد وادي الملوك الثاني | فيديو

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد شحتة

 زاهي حواس لـ قناة صدى البلد:

أحترم الدكتور وسيم السيسي ولكنه لم يحترمني
مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ
حسم الجدل حول وجود وادي الملوك الثاني


وجه الإعلامي حمدي رزق، سؤالا إلى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، تعقيبا على مناظرة مع الدكتور وسيم السيسي، قائلا له: أنت عملت كمين لـ وسيم السيسي في المناظرة الكبرى؟.

وقال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن لديه مؤسسة لنشر الوعي الأثري والدفاع عن أي شيء يخص الحضارة المصرية.

وأضاف زاهي حواس، في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن من حق الدكتور وسيم السيسي أن يقول ما يريد، ولكن ليس من حقه الظهور على التليفزيون يوميا ليُدلي بأحاديث صحفية ليس لها أساس من الصحة.

واستطرد: "أنا أحترم الدكتور وسيم ولكنه لم يحترمني، فأنا لم أتعرض له بكلمة تسيء له إطلاقا، وإنما أناقشه فيما يُصرِّح به عن الآثار.

وأكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، رفضه التام لما وصفه بـ«الكتب التخريفية» التي تتناول التاريخ المصري القديم دون أي سند علمي، مشددًا على أنه لا يمكن مناقشة أو الرد على مؤلفات لا تستند إلى أدلة أو حقائق أثرية موثقة.

أوضح حواس، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة»، أن أي كتاب يُقترح نشره رسميًا يخضع لمراجعة لجان علمية متخصصة في التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، مؤكدًا أنه من المستحيل الموافقة على نشر كتاب غير علمي أو قائم على افتراضات وهمية، لافتًا إلى أن الراحل الدكتور جابر عصفور لم يكن ليقبل نشر مثل هذه الأعمال.

وحسم حواس الجدل المثار حول ما يُسمى بـ«وادي الملوك الثاني»، مؤكدًا أنه لا وجود له على الإطلاق، وأن جميع ملوك الدولة الحديثة، من الأسرة الثامنة عشرة حتى الأسرة العشرين، دُفنوا في وادي الملوك المعروف شرقيًا وغربيًا، مع بقاء عدد محدود جدًا من المقابر التي قد تُكتشف مستقبلًا داخل الوادي نفسه، وليس في وادٍ آخر.

وأشار إلى أن الحديث عن «وادي ملوك جديد» يفتقر لأي أساس علمي، موضحًا أن لجانًا علمية تشكلت بالفعل لفحص مثل هذه الادعاءات، لكنها لم تعثر على أي دليل حقيقي يؤيدها، مؤكدًا أن العلم لا يبنى على قصص أو روايات مرسلة.

وعلق الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، على المناظرة التي أُجريت مؤخرًا مع الدكتور وسيم السيسي، موضحاً الجوانب العلمية والثقافية للنقاش، ومؤكداً احترامه للمعايير الأخلاقية في الحوار العلمي.

وأضاف حواس، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «أنا مقولتش كلمة واحدة ضد الدكتور وسيم السيسي، بس هو زعلان على الكتاب اللي كان ماسكه في إيده، أنا قولت أن الكتاب دا مكانه مزبلة التاريخ، طيب الكتاب دا فعلا مكانة مزبلة التاريخ، دي حاجة طبيعية، هتقولي الكتاب مذكور فيه اسم زاهي حواس، هقولك في ناس كتير بتكتب اسمي عشان تتشهر».

وتابع: «أنا اللي الوحيد في العالم من علماء الآثار الذي يدافع عن الأهرامات، أنت فاكر في وقت سابق في شخص أمريكي قال إن مزامير داود تحت الأهرامات، فالنهاية الكلام العلمي اللي يتقال فقط».

وأشار زاهي حواس إلى أن القول بأن النيل من الحضارة المصرية غلط، وليس من الممكن أن تكون هناك حملة ضارية قادمة من أوروبا وأمريكا.

وأوضح حواس أن المناظرة كانت فرصة لتصحيح المعلومات المغلوطة حول الحضارة المصرية، والتمييز بين الأدلة العلمية الموثقة، وبين الروايات غير الدقيقة، مشدداً على ضرورة تعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور، وتعليمهم كيفية التعامل مع المصادر العلمية الموثوقة.

زاهي حواس وسيم السيسي حمدي رزق برنامج نظرة المناظرة الكبرى الآثار وادي الملوك الأهرامات

