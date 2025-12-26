زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو

علق الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، على المناظرة التي أُجريت مؤخرًا مع الدكتور وسيم السيسي، موضحاً الجوانب العلمية والثقافية للنقاش، ومؤكداً احترامه للمعايير الأخلاقية في الحوار العلمي.

وأضاف حواس، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «أنا مقولتش كلمة واحدة ضد الدكتور وسيم السيسي، بس هو زعلان على الكتاب اللي كان ماسكه في إيده، أنا قولت أن الكتاب دا مكانه مزبلة التاريخ، طيب الكتاب دا فعلا مكانة مزبلة التاريخ، دي حاجة طبيعية، هتقولي الكتاب مذكور فيه اسم زاهي حواس، هقولك في ناس كتير بتكتب اسمي عشان تتشهر».

وتابع: «أنا اللي الوحيد في العالم من علماء الآثار الذي يدافع عن الأهرامات، أنت فاكر في وقت سابق في شخص أمريكي قال إن مزامير داود تحت الأهرامات، فالنهاية الكلام العلمي اللي يتقال فقط».

وأشار زاهي حواس إلى أن القول بأن النيل من الحضارة المصرية غلط، وليس من الممكن أن تكون هناك حملة ضارية قادمة من أوروبا وأمريكا.

وأوضح حواس أن المناظرة كانت فرصة لتصحيح المعلومات المغلوطة حول الحضارة المصرية، والتمييز بين الأدلة العلمية الموثقة، وبين الروايات غير الدقيقة، مشدداً على ضرورة تعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور، وتعليمهم كيفية التعامل مع المصادر العلمية الموثوقة.