زاهي حواس: أحترم الدكتور وسيم السيسي ولكنه لم يحترمني.. فيديو

وجه الإعلامي حمدي رزق، سؤالا إلى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، تعقيبا على مناظرة مع الدكتور وسيم السيسي، قائلا له: أنت عملت كمين لـ وسيم السيسي في المناظرة الكبرى؟.

وقال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن لديه مؤسسة لنشر الوعي الأثري والدفاع عن أي شيء يخص الحضارة المصرية.

وأضاف زاهي حواس، في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن من حق الدكتور وسيم السيسي أن يقول ما يريد، ولكن ليس من حقه الظهور على التليفزيون يوميا ليُدلي بأحاديث صحفية ليس لها أساس من الصحة.

واستطرد: "أنا أحترم الدكتور وسيم ولكنه لم يحترمني، فأنا لم أتعرض له بكلمة تسيء له إطلاقا، وإنما أناقشه فيما يُصرِّح به عن الآثار.