رؤية جديدة حول فرعون الخروج.. ندوة لمؤسسة زاهي حواس

تنظم "مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث"، ندوة علمية وتاريخية مرتقبة بعنوان "رؤية جديدة حول فرعون الخروج"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً.

يقدم المحاضرة الدكتور طارق فرج، الباحث في علم المصريات والمرشد السياحي، حيث يطرح رؤية تحليلية معمقة تحاول فك التشابك بين الروايات الدينية والحقائق الأثرية، مستنداً إلى المصادر المصرية القديمة، وآثار الشرق الأدنى، بالإضافة إلى النصوص الواردة في الكتب السماوية.

تستعرض الندوة مجموعة من المحاور الجدلية التي تشغل بال الباحثين والجمهور على حد سواء، ومن أبرزها:

تحديد الشخصية:

محاولة الوصول إلى إجابة علمية حول هوية الفرعون الذي عاصر خروج بني إسرائيل من مصر.

ثنائية الحكم:

مناقشة الفرضية التاريخية التي تتساءل: هل عاصر النبي موسى -عليه السلام- ملكاً واحداً أم ملكين؟

لغز الأثر:

البحث في الأسباب العلمية وراء عدم ظهور اسم النبي "موسى" صراحةً على النقوش والآثار المصرية القديمة حتى الآن.

الأدلة المقارنة:

استعراض الأصداء التاريخية لحدث "الخروج" في المصادر اليونانية والرومانية، ومدى مطابقتها للإشارات الأثرية المصرية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية التي تنظمها مؤسسة "زاهي حواس" بهدف نشر الوعي بالتراث المصري القديم، وتوضيح الحقائق التاريخية من خلال البحث العلمي الجاد.



ويسعى الباحث الدكتور طارق فرج من خلال هذه المحاضرة إلى تقديم "رؤية جديدة" تعتمد على الربط بين فقه اللغة والقرائن الأثرية والمقارنات التاريخية الدولية.