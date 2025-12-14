مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن العلاقات الدبلوماسية الدولية في ضوء خطابات العمارنة

تعتزم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظيم محاضرة أثرية هامة بعنوان: "لو انت اخويا.. وانا اخوك.. ارسل لى ذهباً كثيراً: العلاقات الدبلوماسية الدولية في ضوء خطابات العمارنة".

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

تُقام المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً (6:00 م)، وذلك في قصر الأمير طاز الأثري بالقاهرة.



يلقي المحاضرة عالم المصريات البارز الدكتور ناصر مكاوي، أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار بجامعة القاهرة.

تتناول المحاضرة بالتحليل العميق والمفصل كنزاً من الوثائق الدبلوماسية القديمة، وهي لوحات العمارنة، التي تلقي ضوءاً كاشفاً على طبيعة العلاقات الدولية بين مصر والقوى والدول المجاورة لها في فترة الدولة الحديثة (القرن الرابع عشر قبل الميلاد).

وستغطي المحاضرة المحاور التالية:

-قصة العثور على لوحات العمارنة: كيف تم اكتشاف هذه الأرشيفات الهامة.



-مكتب مراسلات الفرعون: آلية عمل الجهاز الدبلوماسي المصري القديم.

- لغة وتصنيف لوحات العمارنة: طبيعة اللغة المسمارية المستخدمة والتقسيمات الوثائقية.

-صيغ الخطابات الملكية وموضوعاتها: تحليل للمراسلات بين الملوك المتساوين ("أخي، وأنا أخوك").

-صيغ وموضوعات خطابات الأتباع: دراسة المراسلات الواردة من الأمراء والحكام المحليين في سوريا وفلسطين.

-دور الرسول الملكي والمترجمين: استعراض لأهمية الوسطاء في عملية الاتصال الدبلوماسي.





تدعو المؤسسة الجمهور من الأكاديميين والباحثين وعشاق التاريخ والآثار لحضور هذه الأمسية الثقافية الفريدة التي تقدم رؤى غير مسبوقة عن الدبلوماسية والحياة السياسية في مصر القديمة.