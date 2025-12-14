قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب بايرن ميونيخ: أتمني تتويج الكونغو بلقب أمم إفريقيا
تصاعد حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب في أمريكا إلى 9 ملايين مقترض
اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن العلاقات الدبلوماسية الدولية في ضوء خطابات العمارنة

زاهى حواس
زاهى حواس
محمد الاسكندرانى

تعتزم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظيم محاضرة أثرية هامة بعنوان: "لو انت اخويا.. وانا اخوك.. ارسل لى ذهباً كثيراً: العلاقات الدبلوماسية الدولية في ضوء خطابات العمارنة".

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث 

تُقام المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً (6:00 م)، وذلك في قصر الأمير طاز الأثري بالقاهرة.
 

يلقي المحاضرة عالم المصريات البارز الدكتور ناصر مكاوي، أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار بجامعة القاهرة.

تتناول المحاضرة بالتحليل العميق والمفصل كنزاً من الوثائق الدبلوماسية القديمة، وهي لوحات العمارنة، التي تلقي ضوءاً كاشفاً على طبيعة العلاقات الدولية بين مصر والقوى والدول المجاورة لها في فترة الدولة الحديثة (القرن الرابع عشر قبل الميلاد).

وستغطي المحاضرة المحاور التالية:
-قصة العثور على لوحات العمارنة: كيف تم اكتشاف هذه الأرشيفات الهامة.

-مكتب مراسلات الفرعون: آلية عمل الجهاز الدبلوماسي المصري القديم.
- لغة وتصنيف لوحات العمارنة: طبيعة اللغة المسمارية المستخدمة والتقسيمات الوثائقية.

-صيغ الخطابات الملكية وموضوعاتها: تحليل للمراسلات بين الملوك المتساوين ("أخي، وأنا أخوك").

-صيغ وموضوعات خطابات الأتباع: دراسة المراسلات الواردة من الأمراء والحكام المحليين في سوريا وفلسطين.

-دور الرسول الملكي والمترجمين: استعراض لأهمية الوسطاء في عملية الاتصال الدبلوماسي.



تدعو المؤسسة الجمهور من الأكاديميين والباحثين وعشاق التاريخ والآثار لحضور هذه الأمسية الثقافية الفريدة التي تقدم رؤى غير مسبوقة عن الدبلوماسية والحياة السياسية في مصر القديمة.

مؤسسة زاهي حواس مؤسسة زاهي حواس للآثار مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث لو انت اخويا محاضرات مؤسسة زاهي حواس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الطماطم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

تغيرات جديدة.. أسعار سبائك الذهب في مصر وفق آخر تحديث

تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

ترشيحاتنا

مني زكي

أبيض أنيق .. منى زكي تتألق بفستان في أحدث ظهور

دينا الشربيني وأحمد السعدني

بعد مسلسل لا ترد ولا تستبدل .. احترس هذه مضاعفات الفشل الكلوي

شوربة الحريرة

ليالي الشتاء.. طريقة عمل شوربة الحريرة بمذاق شهي

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد