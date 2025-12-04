مؤسسة زاهي حواس تستضيف الدماطي ووسيم لمناقشة "الحضارة المصرية بين العلم والخيال"

تستضيف مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ضمن فعاليات صالونها الثقافي، ندوة هامة بعنوان "الحضارة المصرية.. بين العلم والخيال".

زاهي حواس

تُعقد الندوة يوم الثلاثاء القادم الموافق ٩ ديسمبر في تمام السادسة مساءً بقصر الأمير طاز، وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على الإنجازات المعرفية للحضارة المصرية القديمة، وموازنة الحقائق العلمية والتاريخية الموثقة مع الرؤى الشعبية والأدبية التي قد تمزج العلم بالخيال في تفسير أسرار هذه الحضارة.



ويشارك في الندوة نخبة من أبرز المتخصصين والكتّاب، وهم:

الدكتور ممدوح الدماطي: عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق.



الدكتور وسيم السيسي: أستاذ جراحة الكلى والكاتب في الآثار المصرية.

الدكتور محمد حسن: دكتور الآثار المصرية ومدير العلاقات العامة بمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

الكاتب الصحفي إيهاب الحضري: مدير تحرير جريدة الأخبار.



ويدير هذا اللقاء الإعلامي الكبير حمدي رزق. وتُذاع وقائع الندوة كاملة على شاشة قناة صدى البلد.