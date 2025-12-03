قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى
طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد
تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية
حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك
بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025
التعليم العالي وقطاع الأعمال يطلقان خطة لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بإقليم الدلتا
أخبار البلد

زاهي حواس أمام رؤساء برلمانات المتوسط: الأهرامات شهادة على عبقرية المصريين.. ولا أساس للمدينة المفقودة والكائنات الفضائية

زاهى حواس
زاهى حواس
محمد الاسكندرانى

التقي عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، مع رؤساء برلمانات دول البحر المتوسط، وعلي رأسهم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

زاهى حواس 


أكد "حواس" للوفود إن الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية تثبت أن بناه الأهرام هم المصريون، وهناك أدلة لغوية مكتوبة داخل مقابر الموظفين والنبلاء تشير إلى خوفو وهرمه، وأن الهرم هو رمز لإله الشمس، وأنه جزء من الأهرامات المصرية التى بنيت منذ الأسرة الثالثة حتى بداية الأسرة الـ18، كما أن مقابر العمال بناه الأهرام تثبت للعالم أجمع أن الهرم كان المشروع القومي لمصر، وأن بناة الأهرام قد عملوا في بناء الهرم لمدة 32 عاما.

وأضاف حواس، أنه تم الكشف مؤخرا عن بردية وادى الجرف التى يحدثنا فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء الهرم وقطع الأحجار من طرة، وأعلن أن اسم هرم خوفو هو "آخت خوفو" بمعنى آفق خوفو، ومنطقة الهرم كانت تعرف باسم "عنخ خوفو" بمعنى خوفو يعيش.

وردًا على الخرافات الشائعة، أوضح الدكتور حواس عدم وجود أي دليل على مدينة مفقودة تحت تمثال أبو الهول العظيم، مما يدحض الشائعات السائدة منذ زمن طويل، كما نفى أي اقتراحات تتعلق بالعمالقة أو الكائنات الفضائية في بناء الأهرامات، مؤكدًا أن هذه الأهرامات قام ببنائها المصري القديم. مؤكدا ان الأهرامات تشهد على عبقرية وإصرار المصريين القدماء.

وأجاب "حواس" على مجموعة من الأسئلة التي طرحها الضيوف حول أسرار الأهرامات المصرية.

وأعرب "حواس" عن أمله في استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز المعرفة التاريخية الدقيقة والدعم العالمي للتراث الأثري المصري الاستثنائي.

الدكتور زاهي حواس زاهي حواس رؤساء برلمانات دول البحر المتوسط برلمانات دول البحر المتوسط حواس

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

كيف تفرق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

