الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة حوش عيسى
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
تكلفة الكيلو 47 قرش .. تفاصيل تشغيل السيارة بديل التوك توك في الجيزة
يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%
اعرف طرق الوقاية من الأزمة القلبية
نشوب حريق في السيارة .. الأسباب وكيف تتصرف سريعا
عمرو أديب يقود كيوت بديل التوك توك على الهواء
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة بالمنيا مغاغة والعدوة وبني مزار»
ليه المحترفين بيرجعوا على الأهلي؟.. جمال عبد الحميد يثير الجدل| تفاصيل
دبلوماسي: رفض إسرائيل للسلطة الفلسطينية يجمد المرحلة الثانية من خطة إدارة غزة
سوابق.. حبس المتحرش بفتاة بورسعيد داخل عقار
مجالس الفقه بالبحر الأحمر تناقش مكانة كبار السن وواجب برّهم في الشريعة الإسلامية
زاهي حواس: أبو الهول مبني على صخرة صماء

هاني حسين

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن الحفر والتنقيب في منطقة الهرم لم يثبت وجود أي آثار أو مبانٍ تحت الأهرامات أو أبو الهول، نافياً الشائعات التي تتحدث عن أن الأهرامات مصدر لتوليد الطاقة عالميًا.

أوضح "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هضبة الجيزة جزء من هضبة المقطم وتحتوي على أعظم أحجار مصر، وهي نفس الحجارة التي استخدمها المصري القديم في بناء الأهرامات ورأس أبو الهول، مؤكداً أن بناء أهرامات الجيزة كان مشروعًا قوميًا في عهده.

وتطرق إلى ترميم أبو الهول بين عامي 1980 و1987، موضحًا أن التمثال خضع لتعديلات خاطئة، حيث تم إزالة حجارة قديمة واستبدالها بأخرى جديدة، ما جعل رأس التمثال أصغر مقارنة بالجسم المغطى بالحجارة الضخمة.

وشدد على أن أسفل أبو الهول تم حفر 32 حفرة وأكدت أن الصخرة صماء ولا يوجد أي أسرار مخفية تحت التمثال، نافياً كل ما يتردد عن وجود أي شيء أسفل أبو الهول.

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

شاومي YU7

شاومي YU7 بقدرات قوية تنافس تسلا.. وشعار من الذهب عيار 24

أخبار السيارات

أخبار السيارات| الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة.. وشاومي YU7 تتفوق على تسلا

سيارات أڤاتار الكهربائية

مواصفات وأسعار سيارات أڤاتار الكهربائية في مصر

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

منى زكي

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

شيرين رضا

شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور: أنا ووالدها قررنا نخليها تعتمد على نفسها

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

