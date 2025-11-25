مؤسسة زاهي حواس تنعى الدكتور عبد الغفار شديد: قامة علمية وفنية بارزة

تنعي مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ببالغ الحزن والأسى وفاة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الغفار شديد، أستاذ تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 87 عامًا.

لقد فقدت الساحة الأكاديمية والفنية في مصر والعالم العربي قامة علمية وفنية بارزة، كرّست حياتها لإثراء مجالات تاريخ الفن، علم المصريات، والترميم.

تتقدم المؤسسة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وطلابه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ولد د. عبد الغفار شديد في 10 أكتوبر 1938 في مدينة القليوبية، حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة عام 1962، بعدها قرر دراسة الفن في ألمانيا بأكاديمية الفنون الجميلة بمدينة ميونخ، حصل على الدبلوم عام 1973، بعدها حصل على الماجستير في تاريخ الفن وعلم المصريات من جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ عام 1983.

تميز الراحل بتنوع أعماله الفنية من السلك سكرين والطباعة والزنك والخشب والتيوغرافي، يعد الدكتور الفنان عبد الغفار من أشهر الشخصيات الفنية حيث أدرج اسمه في موسوعة فناني مقاطعة بافاريا بألمانيا وموسوعة مشاهير الشخصيات المصرية.