قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكري رحيله.. شقيق محمد رحيم يثير الجدل: خططوا لنهايتك وأكلوا لحمك حي
مشروب طبيعي يتحول إلى تريند عالمي.. فعال فى حرق الدهون وفوائده الصحية مذهلة
ترامب يعلن إنهاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في ولاية مينيسوتا
مارجوري تايلور جرين تعلن استقالتها من الكونجرس .. ماذا يحدث؟
وفد عسكري يزور روسيا لمناقشة الخطة الأمريكية للتسوية الأوكرانية
رئيس فنزويلا يوجه نداء عاجلا للطلاب الأمريكيين
عادت لإثارة الجدل.. ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن اختفاء مواليد 2006- 2009
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 22 نوفمبر
خالد سليم برفقة نيللي..تحفة حقيقية من الفن الجميل
الفتة المصرية.. طريقة تحضير سهلة وصحية تشعل مواقع التواصل
حاتم باشات: أجور المرتزقة اليومية في السودان تصل إلى 3 آلاف دولار
على طريقة أفلام الجريمة الغامضة.. الشرطة الإسبانية تستعيد لوحة نادرة لبيكاسو تقدر بـ 700 ألف دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زاهي حواس في ندوة بجامعة عين شمس .. الاثنين

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

تعلن كلية التجارة جامعة عين شمس عن تنظيم ندوة ثقافية كبرى بعنوان "من قلب الأهرامات إلى المتحف الجديد….. حكاية لا تنتهي"، تستضيف فيها العالم الكبير الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري المرموق والمتخصص في علم المصريات، ووزير السياحة والآثار الأسبق، والذي طاف إسمه الآفاق باكتشافاته الأثرية التي ساهمت في إعادة كتابة صفحات من تاريخ مصر القديمة.

العالم الكبير الدكتور زاهي حواس في تجارة عين شمس الاثنين

وتأتي هذه الندوة، المقرر انعقادها يوم الإثنين  24 نوفمبر 2025 في الثانية عشرة ظهراً بقاعة أ.د. على لطفي بكلية التجارة، في إطار الاحتفال التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً عالمياً يليق بعظمة الحضارة المصرية.

وفي إطار حرص الجامعة والكلية الدائم على تنمية الوعي الطلابي ونشر الثقافة بكافة فروعها، والإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وخلال الندوة سيقوم الدكتور زاهي حواس، بسرد رحلة الآثار المصرية عبر العصور، بداية من أعظم آثار العالم في منطقة الأهرامات، وصولاً إلى أحدث صرح حضاري وهو المتحف المصري الكبير، الذي يمثل بوابة العصر الحديث للتعريف بالحضارة المصرية، في جولة شيقة تتنقل بين الماضي العريق والحاضر المشرق.
 

جامعة عين شمس كلية التجارة جامعة عين شمس قلب الأهرامات تاريخ مصر القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

المتهمين

30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام

وفاة مهندس مصري وزوجته وطفله في حادث تصادم بـ مكة المكرمة

وفاة مهندس مصري وزوجته وطفلهما في حادث تصادم بـ مكة

المتهمين

ألعاب غير أخلاقية ومنافسات سيئة الأدب | أولياء أمور الطلاب ضحايا المدرسة الدولية يكشفون لـ “صدى البلد” تفاصيل مروعة

أحمد سعد

أحيا زفاف ابن ريم مصطفى.. أول ظهور لـ أحمد سعد بعد حادث العين السخنة

المدرسة الدولية

غلق منطقة الألعاب | ماذا قررت مدرسة السلام الدولية بعد الاعتداء على طلابها؟

صورة المتهمين

مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام

التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام

المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

ترامب و ممداني

ترامب عن اجتماعه مع ممداني: كان لقاء ممتازا وفعالا

أنفاق غزة

بعد خروجهم من الأنفاق .. جيش الاحتلال يقتل 6 عناصر لحماس ويعتقل 5 آخرين

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

المستشار الألماني: مكالمة سرية مع ترامب عن صفقة لإنهاء حرب أوكرانيا

بالصور

مشروب طبيعي يتحول إلى تريند عالمي.. فعال فى حرق الدهون وفوائده الصحية مذهلة

مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله
مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله
مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله

الفتة المصرية.. طريقة تحضير سهلة وصحية تشعل مواقع التواصل

خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة
خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة
خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة

سر المطاعم..مكون بسيط يحقق نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها

سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها
سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها
سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها

برج الحمل حظك اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 .. احتضن شريكك اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

كنز العراق

بعد ضجة الـ176سبيكة.. التحقيق يكشف حقيقة صادمة وراء كنز الخانوكة

معتمر وزوجته

بعد ما خلى الناس تعيط.. حقيقة فيديو الزوج الباكي في الحرم

أحمد سعد

أحيا زفاف ابن ريم مصطفى.. أول ظهور لـ أحمد سعد بعد حادث العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد