زاهي حواس في ندوة بجامعة عين شمس .. الاثنين

تعلن كلية التجارة جامعة عين شمس عن تنظيم ندوة ثقافية كبرى بعنوان "من قلب الأهرامات إلى المتحف الجديد….. حكاية لا تنتهي"، تستضيف فيها العالم الكبير الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري المرموق والمتخصص في علم المصريات، ووزير السياحة والآثار الأسبق، والذي طاف إسمه الآفاق باكتشافاته الأثرية التي ساهمت في إعادة كتابة صفحات من تاريخ مصر القديمة.

العالم الكبير الدكتور زاهي حواس في تجارة عين شمس الاثنين

وتأتي هذه الندوة، المقرر انعقادها يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 في الثانية عشرة ظهراً بقاعة أ.د. على لطفي بكلية التجارة، في إطار الاحتفال التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً عالمياً يليق بعظمة الحضارة المصرية.

وفي إطار حرص الجامعة والكلية الدائم على تنمية الوعي الطلابي ونشر الثقافة بكافة فروعها، والإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وخلال الندوة سيقوم الدكتور زاهي حواس، بسرد رحلة الآثار المصرية عبر العصور، بداية من أعظم آثار العالم في منطقة الأهرامات، وصولاً إلى أحدث صرح حضاري وهو المتحف المصري الكبير، الذي يمثل بوابة العصر الحديث للتعريف بالحضارة المصرية، في جولة شيقة تتنقل بين الماضي العريق والحاضر المشرق.

