تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بطعم المحلات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشارًا واسعًا لمقاطع فيديو توضح طريقة تحضير دونر الكباب في المنزل.

وهو واحد من أشهر الأكلات التركية التي لاقت إعجابًا كبيرًا بين الجمهور، خاصة مع سهولة تحضيرها ومذاقها القريب من المطاعم.



وتقوم وصفة الدونر على تتبيلة مميزة من اللحم المفروم أو الشرائح الرفيعة، ممزوجة بالبصل المبشور والزبادي والبابريكا والثوم والبهارات المشكلة، ثم يتم تشكيل الخليط في صورة رول محكم وتركه ليتماسك قبل تقطيعه لشرايح رفيعة جدًا، تمامًا كما تقدمها المطاعم التركية.



ويتم تشويح الشرائح على نار عالية حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مميزًا، ثم تُقدَّم داخل عيش سوري أو تورتيلا مع صوص الزبادي والمايونيز، والبصل والطماطم والمخللات، للحصول على ساندويتش يشبه تمامًا الدونر الأصلي.



ويؤكد صناع المحتوى أن سر نجاح الدونر يكمن في رقة الشرائح وقوة التتبيلة، بالإضافة إلى تسخين العيش ولفّه جيدًا على الجريل للحصول على الطعم المدخَّن المميز.



الطريقة السهلة والسريعة جعلت الوصفة تتصدر التريند، حيث بدأ كثيرون في تجربتها داخل منازلهم، مؤكدين أنها بديل اقتصادي ولذيذ لأشهر مطاعم الدونر.