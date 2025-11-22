الأرصاد تصدر بيانا لتحذّر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية

أصدرت هيئة الأرصاد باينا للتحذير من تكوّن شبورة مائية من (بعد منتصف الليل وحتى الساعة 10 صباحاً) قد تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء..بينما يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تُحذر: شبورة مائية "كثيفة أحياناً"

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من حلايب – شلاتين – ومرسى علم على فترات متقطعة، و فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد السلوم – مطروح وجنوبا على مناطق من أبو سمبل – اسوان على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب الصعيد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

العاصمة الإدارية 32 16

6 أكتوبر 31 16

بنها 31 17

دمنهور 29 17

وادي النطرون 31 16

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 32 17

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 31 17

طنطا 31 18

دمياط 29 20

بورسعيد 29 21

الإسماعيلية 33 17

السويس 32 18

العريش 33 17

رفح 32 16

رأس سدر 30 18

نخل 30 16

كاترين 23 11

الطور 30 18

طابا 29 16

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 27 18

العلمين 27 17

مطروح 24 16

السلوم 24 15

سيوة 27 13

رأس غارب 29 18

الغردقة 30 19

سفاجا 30 18

مرسى علم 31 19

شلاتين 30 22

حلايب 27 21

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 32 17

بني سويف 32 16

المنيا 32 15

أسيوط 33 16

سوهاج 33 17

قنا 34 18

الأقصر 34 18

أسوان 34 19

الوادي الجديد 33 13

أبوسمبل 33 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 33 25

المدينة المنورة 31 18

الرياض 25 15

المنامة 27 21

أبوظبي 31 22

الدوحة 30 22

الكويت 29 13

دمشق 24 08

بيروت 27 20

عمان 24 11

القدس 24 13

غزة 31 21

بغداد 29 14

مسقط 28 22

صنعاء 21 06

الخرطوم 38 24

طرابلس 18 10

تونس 18 09

الجزائر 15 09

الرباط 20 06

نواكشوط 28 22

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 22 03

إسطنبول 21 13

إسلام آباد 23 08

نيودلهي 23 12

جاكرتا 32 24

بكين 15 01

كوالالمبور 31 24

طوكيو 17 09

أثينا 20 14

روما 15 06

باريس 07 01

مدريد 11 02

برلين 03 03-

لندن 10 05

مونتريال 02 01-

موسكو 01 01-

نيويورك 10 06

واشنطن 14 08

أديس أبابا 23 08